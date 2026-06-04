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Villarruel apuntó contra Bullrich por el tratamiento de pliegos en el Senado: "Nos somete a este descontrol"

La vicepresidenta cuestionó los cambios de último momento en la cantidad de pliegos judiciales que se debatieron en la Cámara alta y responsabilizó a la jefa del bloque de La Libertad Avanza por la situación.

4 de junio 2026 · 17:20hs
Al ingresar este jueves al Senado

Al ingresar este jueves al Senado, Villarruel expresó su malestar por las modificaciones en la cantidad de dictámenes que finalmente serían debatidos durante la sesión.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a marcar diferencias con la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y la responsabilizó por los cambios de último momento en la agenda parlamentaria vinculada al tratamiento de pliegos judiciales.

Al ingresar este jueves al Senado, Villarruel expresó su malestar por las modificaciones en la cantidad de dictámenes que finalmente serían debatidos durante la sesión y aseguró que la Cámara alta trabajó sin certezas hasta minutos antes del inicio del debate.

“Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco”, afirmó la vicepresidenta ante los medios presentes.

Críticas por la organización de la sesión

La controversia se originó luego de que, durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles, el oficialismo planteara la posibilidad de tratar alrededor de 50 pliegos judiciales. Sin embargo, horas antes de la apertura de la sesión se confirmó que finalmente serían puestos a consideración los 73 dictámenes que ya contaban con estado parlamentario para su aprobación.

En ese contexto, Villarruel cuestionó la falta de previsibilidad en la organización de la sesión y aseguró que los legisladores desconocían el listado definitivo de pliegos hasta poco antes del comienzo del debate.

“Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, que nos somete a este descontrol”, insistió.

LEER MÁS: Victoria Villarruel en Rosario: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni"

La reunión con Verónica Michelli

Durante el contacto con la prensa, la vicepresidenta también fue consultada por la reunión que mantuvo con María Verónica Michelli, candidata a jueza cuyo pliego fue posteriormente retirado por decisión del Gobierno nacional.

Sobre ese encuentro, Villarruel explicó que la postulante solicitó una audiencia para exponer su situación personal y profesional.

“Me pidió una reunión para conversar sobre su situación especial. Yo no la conocía ni tampoco a su cuñado, y eso fue lo que conversamos”, señaló.

Las declaraciones profundizan las diferencias que en las últimas semanas quedaron expuestas dentro del oficialismo en torno al tratamiento de pliegos judiciales y a la estrategia parlamentaria en el Senado.

Villarruel Bullrich Senado sesión
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