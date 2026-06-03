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Hay fiebre mundialista pero faltan figuritas: buscan combatir sobreprecios y reventas

La empresa anunció que en los próximos días reforzará la distribución también del álbum, a pocas horas del inicio de la Copa Mundial 2026

3 de junio 2026 · 10:29hs
Hay fiebre mundialista pero faltan figuritas: buscan combatir sobreprecios y reventas

Luego de semanas marcadas por la falta de stock y los reclamos de consumidores en distintos puntos del país, la empresa anunció que aumentará la distribución del álbum oficial de figuritas del Mundial en kioscos y comercios especializados de todo el territorio nacional. La medida busca asegurar que los coleccionistas puedan acceder a la edición oficial sin enfrentar precios excesivos.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la compañía explicó que el refuerzo del abastecimiento apunta a desalentar la compra de versiones importadas de manera informal. Según indicaron, estos ejemplares suelen presentar diferencias respecto de la colección comercializada en Argentina, ya que están editados en otros idiomas y, en muchos casos, se ofrecen a valores considerablemente superiores a los precios oficiales.

El precio

Además de ampliar la disponibilidad en los puntos de venta físicos, la firma informó que fortalecerá su canal de comercialización online. En este sentido, ratificó que el precio sugerido para la venta digital continuará siendo de $12.000.

Por otra parte, la empresa emitió una advertencia dirigida a los compradores sobre la circulación de ejemplares identificados como “muestra gratis”, cuya comercialización está prohibida. Para distinguirlos, señalaron que estas versiones cuentan con un lomo de color naranja y una franja negra en la contratapa que especifica claramente su carácter promocional y su falta de valor comercial.

figuritas álbum Mundial
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