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Los números de un Unión que nunca encontró la regularidad en el Clausura

Con apenas seis triunfos en el Clausura, una racha de cuatro derrotas consecutivas y problemas defensivos, Unión cerró un 2026 muy lejos de las metas

Ovación

Por Ovación

8 de noviembre 2026 · 19:32hs
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Los números de un Unión que nunca encontró la regularidad en el Clausura

UNO Santa Fe | José Busiemi

El triunfo ante Vélez había encendido una última esperanza, pero el milagro nunca llegó. El empate de Gimnasia de Mendoza terminó de sentenciar la suerte de Unión, que se quedó afuera de los playoffs y bajó el telón de una temporada que había proyectado mucho más.

El Tatengue ganó su último partido, aunque el esfuerzo final no alcanzó para corregir todo lo que había dejado en el camino.

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Unión, con apenas seis victorias en 16 partidos

Los números del Torneo Clausura permiten dimensionar las dificultades que atravesó el equipo. En 16 presentaciones, consiguió apenas seis victorias, repartió puntos en tres ocasiones y sufrió siete derrotas. Un balance que quedó marcado por una racha de cuatro caídas consecutivas, un golpe deportivo del que nunca logró recuperarse por completo y que terminó comprometiendo seriamente sus posibilidades de clasificación.

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El problema no estuvo solamente en la falta de regularidad. Unión tuvo una producción ofensiva importante (24), pero esa capacidad para llegar al arco rival no tuvo su correlato en defensa. También integró el grupo de los más goleados (24) y recibió tantos en 22 partidos a lo largo de la temporada. Una fragilidad que le costó puntos y que terminó siendo determinante en una competencia donde cada error tuvo consecuencias.

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El recorrido anual dejó al equipo con 42 unidades en la tabla acumulada. El sprint final, con triunfos que le permitieron recuperar algo de terreno, terminó teniendo una utilidad más vinculada a sumar para el promedio que a meterse en la pelea por los objetivos deportivos. La clasificación a los playoffs quedó fuera de alcance y también se esfumó la posibilidad de cerrar el año con otra imagen.

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Unión sumó solo seis victorias en el Clausura.

El mercado de junio, un problema en Unión

Detrás de los resultados aparecen dos momentos que ayudan a explicar el desenlace. En la primera parte del año, a Unión le faltó ese salto de calidad necesario para consolidarse entre los protagonistas. Después, en el segundo semestre, la salida de futbolistas importantes a través de ventas impactó en la estructura del plantel. El equipo perdió piezas que habían sido determinantes y no consiguió reemplazarlas con el mismo peso futbolístico.

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La victoria ante Vélez maquilló el cierre y mantuvo viva la ilusión hasta el último momento, pero no pudo borrar el recorrido anterior. Unión terminó pagando caro sus irregularidades, los problemas defensivos y una segunda mitad de temporada en la que sintió demasiado las ausencias. El 2026 se va sin playoffs y sin los objetivos que se había trazado. Ahora será tiempo de balances, autocrítica y decisiones. Porque los números no dejan demasiado margen para las excusas: el Tatengue tuvo momentos de buen fútbol, pero nunca consiguió sostenerlos el tiempo suficiente para dar el salto que pretendía.

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