Por qué votaron a favor o en contra del aborto los diputados santafesinos

Del lado contrario, el celeste, estuvieron los votos negativos de Gisela Scaglia, José Núñez, Luciano Laspina, Federico Angelini, Carolina Castets, Lucila Lehmann de la Coalición Cívica y Juntos Por el Cambio; Vanesa Massetani de (FDT) Y Luis Contigiani del Frente Progresista Cívico y Social.

Cleri, González y Bogdanich no brindaron exposiciones durante el debate del parlamento. Los dos primeros ya lo habían hecho en 2018. Núñez y Laspina tampoco estuvieron en la orden del día para dar sus argumentos.

Embed

A favor

Mounier durante el debate llamó a que "no seamos hipócritas", en defensa a la necesidad de la Educación Sexual Integral (ESI) y llamo a "implementarla". Dijo que la ESI es reconocida como un derecho desde el año 2006 y contemplada en el artículo N°12 del proyecto de IVE. “La ESI es muchas veces usada como excusa para quienes argumentan en contra de este proyecto que estamos debatiendo. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir educación sexual integral en todas las escuelas del país, en las escuelas estatales y en las escuelas privadas, absolutamente en todas”, disparó la diputada del FDT y dirigente del gremio docente Sadop. Y recordó el caso de Ana María Acevedo una joven de Vera, Santa Fe, que falleció en 2007 luego de que le negaran el derecho al aborto para poder continuar con un tratamiento oncológico. “Por Ana María Acevedo, por tantas mujeres que ven vulnerados sus derechos y por las miles de pibas que están hoy acompañando este debate en esa plaza: Será Ley”, cerró la legislador santafesina.

Obeid por su parte dijo que participar del debate era "una oportunidad histórica". Y describió su camino para llegar a votar a favor de la ley: "Este camino de discutir transformaciones tan profundas, no fue fácil. Y es aquí donde quiero reconocer la lucha del movimiento de mujeres y de disidencias que vino a cambiarlo todo, y que de muchas maneras, nos mostró que tenemos que estar a la altura de la historia, un movimiento del cual me siento parte, y soy parte, y es un enorme compromiso hoy poder acompañar estos dos proyectos que vienen a dar una deuda histórica con nosotras, educación sexual integral, anticonceptivos para todos y todas, y atención pública y gratuita, sin dejar a nadie ante una realidad vulnerable".

"Me costó tiempo de escucha, yo soy una mujer que practica la fe católica, que ha iniciado un proceso de construcción que continúa día a día, que derriba prejuicios, que derriba mandatos, y que por medio de lectura, discusiones, de charlas, de sentadas a tomar mates, y y de enojos también, de enojos con una realidad que me puso en el abismo de mis propios pensamientos y dogmas, pude entender realmente, gracias a todas estas cosas, que lo que pensamos cada uno y cada una sobre estas leyes, que lo transformarán todo, no pueden nublar nuestro compromiso de legislar en la ampliación de derechos. Soy católica, Dios ve mi corazón y sabe de mis razones para acompañar esta ley", expresó.

Cantard expresó: "Se trata de una cuestión de género, de equidad, porque las víctimas del tema que estamos tratando hoy, son exclusivamente mujeres, y generalmente adolescentes, y lo que es peor aún, adolescentes y pobres. Se trata de una cuestión de derechos y libertades, del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y por supuesto, se trata también de una cuestión de salud pública". Y dijo sobre quienes señalaron la discusión del proyecto de IVE como algo oportunista: "Cuando discutimos sobre la oportunidad de este tema no tengo duda, mejor dicho, tengo algunas sospechas de que algunos han pensado con cierto grado de oportunismo discutamos este tema de la legalización del aborto, del mismo modo en que en el senado se discute la nueva fórmula de movilidad previsional, cosa que vamos a discutir en otro momento. Pero quieren que le diga la verdad, para mí, me tiene sin cuidado si alguien lo hizo con un criterio oportunista. Porque confío en la sabiduría de la ciudadanía que sabe distinguir una cosa de otra. Y porque, fundamentalmente, no se puede hablar de oportunismos, porque el oportunismo tiene que dejarse de lado cuando estamos hablando de derechos".

20201026-163339-2020-12-11_15-58-45.jpg En la ciudad de Santa Fe las activistas por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito vieron el debate del Congreso hasta entrada la madrugada en Plaza San Martín.

En la misma línea estuvo Ximena García que dijo: "En Argentina y en el mundo el aborto ocurrió y ocurre. Aquí no estamos debatiendo sobre su existencia, sino sobre seguir consintiendo su clandestinidad o que sea legal, y por lo tanto seguro. La clandestinidad implica riesgos, exclusión y muerte, y no es casual que la mayoría de las mujeres que acuden a la clandestinidad sean aquellas pobres, que carecen de recursos económicos que les permitan acceder a condiciones dignas de cuidado. Por eso que quede claro, aquí no promovemos los abortos, todos y todas estamos a favor de la vida, pero diferimos en el cómo, nosotros partimos de reconocer su existencia. Esta no es una ley que induzca conductas, sino que habilita libertades, las mujeres que se harán un aborto lo harán de todas maneras y de cualquier manera pero podrá hacerlo de manera segura, sin poner en riesgo su salud y su vida en la clandestinidad, ni ser perseguidas como criminales".

Y agregó: "Ojalá que sea con el reconocimiento efectivo de derechos, y el acceso irrestricto y equitativo en todo el territorio nacional a la salud pública, y ojalá que sea sin colores ni celeste ni verde que nos separe, solo la blanca y celeste de todos los argentinos y argentinas que nos une. Como enunciaba un rezo laico, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Que sea ley".

Martin llamó a la tolerancia en varias oportunidades para fundamentar su postura a favor: "Más que nunca tenemos que ser tolerantes en nuestro discurso y en nuestro accionar. Y ser tolerantes implica nada menos que ponernos en el lugar del otro. Es comprender la determinación diferente que puede tener otra persona en un lugar en el que nos podríamos encontrar y que elegiríamos otra opción diferente. El Estado además tiene la obligación de tratarnos a todos por igual y entender nuestra posición y defenderla mucho más allá de esa convicción íntima que cada uno tenga. De entender que el Estado debe tener una posición laica para todos. No se trata de una cuestión de conciencia, pero si el día de mañana tengo la dicha de ser padre, y tengo la alegría de ser padre fruto de una maternidad deseada quiero tener la posibilidad de mirar a los ojos a mi hija y decirle que su padre fue parte de una generación con una vocación de tolerancia democrática, una profunda empatía y con las ganas de generar un entorno de libertad y autonomía para ella, sus hermanas, su madre, sus amigas y para todas las mujeres del mundo que quieran habitar el suelo argentino puedan propiamente decidir. Que sea ley".

"A mí no me gusta disfrazarme de lo que no soy, soy como dice la compañera Cristina, soy un machirulo en proceso de reconstrucción, o de deconstrucción, pero yo creo que tenemos que salir de nuestra zona de confort, y apostar por políticas públicas que dejen de meter la tierra abajo de la alfombra, y empiecen a solucionar problemas concretos que hoy existen", dijo por su parte Martínez del FDT. Además llamó a reflexionar sobre los modos de debate y construcción política para acordar leyes. "Muchos diputados han manifestado su apoyo a este proyecto, reconociéndose como adherentes a la fe cristiana, inclusive, participando en la iglesia católica. Y me parece que esa diversidad lejos de ser una debilidad o una derrota para la iglesias, creo que puede ser una fortaleza. Me parece que la diversidad es una riqueza. Y me parece que cada vez que somos monolíticos, lejos de multiplicarnos, nos resta, nos divide, nos achica, y nos debilita. Así que propongo que podamos salir todos, de cada una de nuestras posiciones". Luego, votó a favor.

El más extraño de los discursos de los santafesinos que estuvieron a favor fue el de Del Cerro, que llamó la atención en las redes sociales por la utilización de algunas palabras. "Lo que me cuesta trabajo es que hay algunos pensamientos que tienen por detrás algo que pareciera una tanatofilia. A mi me cuesta mucho trabajo que a ese 350, 370, miles de interrupciones involuntarias o voluntarias del embarazo ilegales. Quiere decir que en este momento, desde hace 20 años, estamos conviviendo con siete millones de mujeres en Argentina que practican la tanatofilia. Me parece horroroso pensar eso de las argentinas, y estoy seguro que esto no es una verdad. Sí estoy seguro que las hemos lesionado y que algunas todavía persisten por los efectos de la ilegalidad. De esta manera quiero decir que voy a acompañar el proyecto del Ejecutivo pero haciendo observaciones al artículo 4 inciso A. Y el Plan de los Mil Días me parece un avance".

Estévez dijo que Rosario era un ejemplo de salud pública en cuanto a atención de interrupciones de embarazo en el sistema sanitario. "Este debate tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y otras personas gestantes precisamente tiene que ver con el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, derecho que hoy no está reconocido en nuestro país. La política no puede mirar para otro lado. La marea verde no es una moda, presidente, es la lucha por más libertad, por igualdad, y por dignidad, y estas luchas nunca retroceden, siempre avanzan, y por eso es que hoy tenemos la oportunidad de seguir ampliando derechos y en ese camino, va a estar el socialismo, que sea ley", cerró el socialista.

En contra

La única del bloque FDT que votó en contra y al igual que el 2018 fue Massetani. Al cerrar su alocución, dijo: "Ningún funcionario, ninguno, va a decirme qué es lo que tengo que hacer aquí yo en esta banca. Fueron elegidos a dedo. A mi me eligió el pueblo", sin dar mayores explicaciones. Al mismo tiempo celebró que este debate se dé y que se haya propuesto por el presidente de la Nación, al contrario de los otros diputados santafesinos que votaron en contra.

Entre las frases de Massetani, se destacó: "Quienes defienden este proyecto sostienen que hay un mundo clandestino de miles de abortos, que es un problema de salud pública, se habló de la justicia social, del derecho al goce, que no toda mujer embarazada se siente madre, que el proyecto es una ampliación de derechos. Respecto a que no toda mujer se siente madre quiero hacer una breve aclaración, el Estado no obliga a maternar, el Estado obliga a parir. Soy madre y creo que la maternidad es mucho más amplia que el hecho de parir".

Castets expresó: "No entiendo ni acepto al aborto cono método anticonceptivo y eso es lo que se va a lograr con esta ley". En esta línea, agregó: "Estamos creando una categoría de niños no deseados, algo que escuché hasta el cansancio. Esos niños, además, están siendo discriminados y hoy pueden ser condenados a morir por decisión de sus gestantes, incluso teniendo solo trece años. En realidad esa niña, a partir de esa edad, o antes, es fértil. En la mayoría de los casos ese embarazo puede resultar incompatible con su propia vida y en ese caso priorizo la vida de la niña. Pero eso ya está legislado".

Contigiani, que también pasó por el debate del 2018 y que le costó una ruptura con el Partido Socialista, sostuvo su postura. En un efusivo discurso gritó que "quienes están a favor del proyecto de legalización del aborto invisibilizan que hay vida en el feto o en el embrión", y que es ese punto el que separa posturas de manera dramática. "La dignidad humana no se define a partir de las cualidades, sino de la existencia de un ser que se va desarrollando en el seno materno". Además dijo, sin citar fuentes: "Los chicos y chicas con síndrome de Down están desapareciendo en Europa”. Y cerró con la siguiente pregunta: “¿Qué pasaría con las personas con discapacidad, si planteamos esta teoría actualista de las personas a partir de las cualidades?".

Lehman pidió que se postergara el debate para después del 6 de enero de 2021 pero las mociones no prosperaron. Su argumento fue: "Represento a los ciudadanos del pueblo de la Nación, pero una gran cantidad de esos ciudadanos son católicos. Estamos viviendo un momento muy especial en el año los católicos, que justamente está vinculado con la concepción y con la vida. Es por eso que la decisión de tratar este proyecto en estos tiempos es una ofensa para el culto católico y el culto cristiano en general”.

Scaglia sostuvo que el debate es "inoportuno, pero también oportunista". "Con el aborto no ganamos un derecho las mujeres, sino que pierden las niñas y los niños un derecho establecido en nuestra Constitucional Nacional. El derecho a nacer. No puedo creer que estemos tratando este tema de apuro en diciembre de 2020. Un año donde una pandemia mundial arrasó con nuestras vidas y golpeó a toda la sociedad argentina. Más de un millón de casos de Covid y 40 mil muertes. ¿Qué hace el gobierno en el mes más convulsionado de este año tan particular y difícil? Envía a este Congreso un controvertido proyecto de ley de legalización del aborto con el que busca tapar todos los desaciertos y errores, irónicamente, en nombre de la salud pública. Siempre voy a defender la dignidad de la vida humana".

Por último, Angelini, expresó: “La verdad que es una lástima que una vez más tengamos que disputar la defensa de la vida, en lugar de pensar en cómo mejorar la educación sexual y cómo acompañar desde el Estado a aquellas personas que se enfrentan a la decisión de interrumpir su embarazo. Porque el aborto, desde mi punto de vista, es el fracaso del Estado y eso es lo que no nos podemos permitir”.