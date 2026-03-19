Apareció la nena de dos años que era intensamente buscada en Córdoba

Esmeralda Marisa Pereyra López, la pequeña de dos años que estaba siendo buscada en forma desesperada en Cosquín, Córdoba , apareció este jueves al mediodía en un trayecto entre su casa y el circo con una diferencia de 500 metros.

Fue hallada con vida y en buen estado de salud, aunque ya fue trasladada a un hospital cercano para corroborar su condición.

El fiscal General de la Provincia Juan Manuel Delgado, dijo que aún no están claras las circunstancias de su desaparición y que eso sigue como materia de investigación. Por ahora, hay un detenido.

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Un llamado desde #Lafalda alertó a la policía y pudo dar con la menor que había sido robada en #cosquin . La Fiscalía afirmó que hay un detenido. #urgente #esmeralda #cordoba pic.twitter.com/2Nlm7QFfbU — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) March 19, 2026

La niña no estaba deshidratada y el lugar ya había sido revisado en las primeras horas de la búsqueda. Es por esto que una de las hipótesis que tiene la fiscalía es que la niña pudo haber sido "devuelta" en ese lugar, pero que no estuvo siempre allí, sino en otro espacio, donde tomó agua.