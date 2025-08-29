Uno Santa Fe | El País | Gustavo Sáenz

"Que el límite sea la sangre que llevamos en este poncho": Sáenz llamó a defender los intereses de Salta

El gobernador Gustavo Sáenz instó a la unidad y a defender los intereses de Salta por encima de las disputas políticas, en la 81ª Exposición Rural Salteña.

29 de agosto 2025 · 15:13hs
Que el límite sea la sangre que llevamos en este poncho: Sáenz llamó a defender los intereses de Salta.

"Que el límite sea la sangre que llevamos en este poncho": Sáenz llamó a defender los intereses de Salta.

El gobernador, Gustavo Sáenz, comenzó su intervención en el acto inaugural de la 81ª Exposición Rural Salteña con un emotivo homenaje a los gauchos que, con su sacrificio, contribuyeron a la construcción de un país libre, justo e independiente. "Que el límite sea la sangre que llevamos en este poncho, es defender los intereses de Salta y de los salteños", expresó Sáenz.

Sáenz hizo un llamado a los legisladores nacionales para que prioricen los intereses de la provincia por encima de las disputas políticas. "Cuiden y protejan su tierra, cuiden y protejan su gente. Dejen de lado la bandería política, porque van a tener que volver y mirar a los ojos a todos los salteños cuando hayan hecho algo que vaya en contra de sus intereses, de sus hijos y de sus nietos", afirmó, dirigiéndose a los representantes de Salta en el Congreso.

Gustavo Sáenz llamó a los legisladores a honrar su deber con Salta

Gustavo Sáenz (1).jpeg

El gobernador recordó también la figura del general Martín Miguel de Güemes y su legado en la defensa del territorio salteño. "Que Dios bendiga esta tierra, al gaucho de Güemes, a este poncho y a todos los que amamos a Salta", concluyó su discurso.

El acto inaugural de la exposición, que reúne a miles de productores y ciudadanos de Salta y otras provincias, se convirtió en un momento de reflexión sobre la importancia de la unidad y la defensa de los intereses provinciales frente a los desafíos políticos y económicos a nivel nacional.

Estuvieron presentes en el acto inaugural el Gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, el Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable dela provincia, Martín de los Ríos; el Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el Presidente de CRA, Carlos Castagnani, el Presidente de la Sociedad Rural de Salta, Alfredo Figueroa; Vice presidente de la Sociedad Rural Salteña, Francisco Torino; Presidente de Prograno, Francisco Vidal, y demás autoridades de instituciones públicas y privadas.

Gustavo Sáenz Exposición Rural Salta
Noticias relacionadas
carlo acutis sera canonizado en el vaticano y mendoza tendra la primera capilla del mundo con su nombre

Carlo Acutis será canonizado en el Vaticano y Mendoza tendrá la primera capilla del mundo con su nombre

boletin oficial: se formalizo el rechazo del congreso a un dnu y los decretos delegados de javier milei

Boletín Oficial: se formalizó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei

martin menem: pongo las manos en el fuego por karina y lule

Martín Menem: "Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule"

Diego Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem

Lule Menem rompió el silencio por los audios sobre presuntas coimas: "Aseguro la absoluta falsedad de su contenido"

Lo último

AmeriCup 2025: Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil protagonizarán las semifinales

AmeriCup 2025: Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil protagonizarán las semifinales

Alcaraz aplastó a Darderi en el US Open, pero una molestia física encendió las alarmas

Alcaraz aplastó a Darderi en el US Open, pero una molestia física encendió las alarmas

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Último Momento
AmeriCup 2025: Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil protagonizarán las semifinales

AmeriCup 2025: Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil protagonizarán las semifinales

Alcaraz aplastó a Darderi en el US Open, pero una molestia física encendió las alarmas

Alcaraz aplastó a Darderi en el US Open, pero una molestia física encendió las alarmas

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Russo definió los 11 de Boca para visitar a Aldosivi con una buena noticia

Russo definió los 11 de Boca para visitar a Aldosivi con una buena noticia

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Ovación
Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Palacios apuesta por este Unión: Lo que hicimos en la cancha será valorado

Palacios apuesta por este Unión: "Lo que hicimos en la cancha será valorado"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná