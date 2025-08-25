Martín Menem: "Pongo las manos en el fuego por Karina y Lule"

El presidente de Diputados salió a respaldar a su primo y a la hermana del presidente Javier Milei en el escándalo de las supuestas coimas en Discapacidad

El presidente de la Cámara de Diputados y hombre clave del, Martín Menem , habló por primera vez sobre el escándalo tras la difusión de un audio atribuido al extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el cual se revela un supuesto retorno de coimas con una droguería y esa dependencia que terminaría en Karina Milei , secretaria general y hermana del presidente.

El propio Menem y su primo Eduardo "Lule" Menem, asesor de la secretaria general, aparece mencionado como uno de los hombres que participaría en un esquema de coimas relacionado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. “Esto es una monumental operación a dos semanas de las elecciones”, aseguró en el programa de Antonio Laje en A24.

“Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por ”Lule" Menem y por Karina Milei“.

Martín Menem y la banca

Los Menem son mencionados en las presuntas grabaciones de Spagnuolo como partícipes de una red de recaudación ilegal que exigía retornos a droguerías. La grabación atribuida al exfuncionario de donde surgen las acusaciones fue difundida la semana pasada por el programa Data Clave en el canal de streaming Carnaval.

El presidente de la Cámara de Diputados utilizó la expresión de poner las manos en el fuego varias veces durante la entrevista para respaldar a Karina Milei y a Lule Menem, como forma de demostrar inocencia.

“Se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a dos semanas de las elecciones”, insistió, quien atribuyó la maniobra a sectores que buscan “llevarle al barro” ante la imposibilidad de atacar la gestión de la administración libertaria que, según su diagnóstico, está haciendo todo bien. "Tratan de desenfocar todo el tiempo".

“Se separa a un funcionario y eventualmente tendrá que dar las explicaciones en la justicia; a diferencia del kirchnerismo, que es nuestro contrincante. ¿Qué hubieran hecho ellos? Estarían acá diciendo que la justicia arma el lawfare, que los atacan judicialmente. Nosotros no cuestionamos para nada el accionar de la justicia. Si tiene que actuar, que actúe y Spagnolo dará las explicaciones. Ya fue separado del cargo. No tengo más para decir”, argumentó.