Lule Menem rompió el silencio por los audios sobre presuntas coimas: "Aseguro la absoluta falsedad de su contenido"

Eduardo Menem calificó la denuncia como una "burda operación política del kirchnerismo" y negó haber intervenido en las contrataciones de la Andis

25 de agosto 2025 · 08:23hs
Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo, "Lule" Menem, Karina Milei y Martín Menem

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, rompió el silencio y emitió un comunicado para desmentir las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo. El funcionario calificó el escándalo como una "burda operación política del kirchnerismo".

Si bien Menem no opinó sobre la autenticidad de las grabaciones, fue categórico sobre las acusaciones: "Sí puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO", escribió en el comunicado difundido en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Lulemenem/status/1959821252970864975&partner=&hide_thread=false

Las tres negaciones claves de Lule Menem

En su descargo, el funcionario, señalado en los audios como una pieza clave del presunto esquema de corrupción, negó punto por punto su participación en cualquier tipo de irregularidad y defendió la integridad del Gobierno.

  • Sin intervención en Andis, afirmó: "Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal".
  • Sin conocimiento de corrupción, aseguró: "Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción" ni tuvo conocimiento de ilícitos en ningún organismo del Estado.
  • Sin charlas con los Milei, negó haber hablado del tema con el círculo presidencial: "Jamás hablé con Karina Milei o con el Presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis".

Menem atribuyó la aparición de la denuncia a la cercanía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, asegurando que se trata de "prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral". Finalmente, defendió la "integridad de ninguno de los funcionarios mencionados".

Menem Andis comunicado Diego Spagnuolo
