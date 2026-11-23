La Conferencia Episcopal Argentina advirtió sobre el impacto de las apuestas en niños y jóvenes y pidió avanzar con el proyecto antes de que pierda estado parlamentario. El debate está previsto para el 26 de noviembre.

La Iglesia reclama. La Conferencia Episcopal Argentina pidió al Senado aprobar la ley contra las apuestas online antes de fin de año.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó al Senado de la Nación que avance con la aprobación de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea. A través de una carta abierta difundida este lunes, los obispos expresaron su preocupación por el crecimiento de esta problemática entre niños, adolescentes y jóvenes y pidieron que el proyecto sea tratado antes de que pierda estado parlamentario.

La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024, pero todavía no fue debatida en el recinto de la Cámara alta. Si no completa su tratamiento antes del 30 de noviembre, perderá estado parlamentario.

En el documento, titulado “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, los representantes de la Iglesia advirtieron sobre las consecuencias sociales, económicas y personales de las apuestas online. Mencionaron el endeudamiento de las familias, las adicciones, el deterioro de los vínculos y la frustración de proyectos de vida. También alertaron sobre las situaciones más graves, en las que pueden aparecer cuadros de desesperación y riesgo de suicidio.

“Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran”, señalaron.

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El pedido de la Iglesia a los senadores

La carta también retoma palabras del papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina. Los obispos recordaron su mensaje sobre la responsabilidad de cuidar la vida y defender su dignidad, y plantearon que existen decisiones políticas que trascienden las circunstancias del momento por el beneficio que pueden generar para la sociedad.

En ese sentido, remarcaron que la protección de las nuevas generaciones debe ser una prioridad y solicitaron a los legisladores que asuman con urgencia su responsabilidad frente a la problemática.

“Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, expresaron.

Los representantes del Episcopado también cuestionaron que la falta de tratamiento legislativo pueda convertirse en una respuesta frente a una situación que afecta a niños y jóvenes. Por eso, reclamaron que los senadores expresen públicamente su posición sobre la iniciativa.

“Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias”, sostuvieron en el cierre del documento.

La carta lleva las firmas de Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la entidad.

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El Senado debatirá el proyecto el 26 de noviembre

El reclamo de la Iglesia se conoció después de que el Senado acordara incorporar el proyecto al temario de la sesión del próximo jueves 26 de noviembre.

La decisión se tomó el jueves 19, cuando la Cámara alta rechazó un pedido del bloque justicialista para tratar la iniciativa de manera inmediata. Sin embargo, luego aprobó por unanimidad, con 70 votos, una moción para incluirla en la agenda de la siguiente sesión.

De esta manera, el proyecto podrá debatirse con o sin dictamen de comisión. La iniciativa busca establecer medidas para prevenir la ludopatía infantil y juvenil y regular las apuestas online, frente a la preocupación por su impacto en la salud, la economía familiar y la vida cotidiana de niños y adolescentes.

El tratamiento será clave para definir el futuro parlamentario de una propuesta que obtuvo media sanción hace dos años y que se encuentra próxima a perder estado parlamentario.