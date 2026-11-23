El indicador elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella alcanzó los 2,04 puntos y registró mejoras en sus cinco componentes. En el mes 35 de gestión, quedó por encima de los niveles de Macri y Alberto Fernández en la misma etapa, pero por debajo de los de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en su primer mandato.

Confianza en Gobierno. El Índice de Confianza en el Gobierno subió 4,1% en noviembre, a 2,04 puntos.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró un aumento del 4,1% en noviembre y se ubicó en 2,04 puntos, en una escala de 0 a 5. Así lo indicó el relevamiento mensual de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que mide la percepción de la ciudadanía sobre la administración nacional.

La mejora se produjo respecto de octubre, aunque no alcanzó para revertir el retroceso interanual: en comparación con noviembre de 2025, el indicador cayó un 17,5%. Según el informe, desde abril el índice se mantiene alrededor de los 2 puntos, con variaciones moderadas y sin una tendencia definida.

La medición corresponde al mes 35 de la presidencia de Javier Milei. En esa instancia, el nivel de confianza fue un 15,2% superior al registrado durante la gestión de Mauricio Macri y un 71,1% mayor que el de Alberto Fernández en el mismo momento de sus respectivos mandatos.

Sin embargo, el resultado quedó por debajo de los valores que habían alcanzado Néstor Kirchner, con 2,54 puntos, y Cristina Fernández de Kirchner durante su primer mandato, con 2,42 puntos. En términos porcentuales, el índice actual fue un 19,8% y un 16% inferior, respectivamente.

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Los cinco componentes del índice registraron mejoras

Uno de los datos destacados de noviembre fue que los cinco componentes que integran el ICG aumentaron respecto del mes anterior. La mayor suba correspondió a la preocupación por el interés general, mientras que la honestidad se mantuvo como el atributo con mayor puntaje.

Los resultados fueron los siguientes:

Honestidad: 2,41 puntos, con una suba del 1,4%.

Capacidad para resolver problemas: 2,40 puntos, un 5,6% más.

Eficiencia: 2,08 puntos, con un incremento del 4,5%.

Evaluación general del Gobierno: 1,69 puntos, una mejora del 3,6%.

Preocupación por el interés general: 1,60 puntos, un aumento del 6,4%.

Pese a la recuperación mensual, el promedio del ICG durante la administración de Milei descendió a 2,32 puntos, el registro más bajo de su gestión hasta el momento. Como referencia, durante el mismo tramo de sus respectivos mandatos, Mauricio Macri promedió 2,43 puntos y Alberto Fernández, 1,83.

La comparación con las gestiones anteriores

El relevamiento también permite observar cómo se ubicó la confianza en el Gobierno actual frente a las administraciones anteriores, tomando como referencia el mes 35 de cada presidencia.

En ese punto, el índice de Néstor Kirchner había alcanzado los 2,54 puntos y el de Cristina Fernández de Kirchner, durante su primer mandato, los 2,42. En cambio, durante la presidencia de Mauricio Macri el indicador se había ubicado en 1,77 puntos; en el segundo mandato de Cristina Kirchner, en 1,60; y durante la gestión de Alberto Fernández, en 1,19.

De esta manera, el resultado de noviembre de 2026 quedó por debajo de los registros de los dos primeros gobiernos mencionados, pero por encima de los otros tres antecedentes.

Diferencias según género y edad

El informe también mostró diferencias en los niveles de confianza según el género de las personas encuestadas. Entre los hombres, el índice llegó a 2,35 puntos, con un aumento mensual del 8,7%. Entre las mujeres, en cambio, descendió un 2% y se ubicó en 1,70 puntos.

La diferencia entre ambos segmentos alcanzó los 0,65 puntos, una brecha mayor que la registrada en octubre.

Por edad, el nivel más alto volvió a corresponder a las personas de entre 18 y 29 años, con 2,23 puntos, aunque ese segmento registró una caída mensual del 6,2%.

Los mayores de 50 años alcanzaron los 2,20 puntos y mostraron el incremento más pronunciado entre los grupos etarios: un 21,7%. Por su parte, las personas de entre 30 y 49 años registraron 1,82 puntos, con una disminución del 7,2%.

El interior del país registró el mayor nivel de confianza

La distribución geográfica volvió a mostrar una diferencia entre el interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las provincias registraron el mayor nivel de confianza, con 2,27 puntos y una suba mensual del 6,3%.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el indicador llegó a 1,95 puntos, un 3,7% más que en octubre. En cambio, en el Gran Buenos Aires se ubicó en 1,59 puntos, luego de una caída del 1,4%.

De esta manera, el relevamiento de noviembre mostró una nueva ampliación de la distancia entre el interior y el Gran Buenos Aires.

El estudio de la Universidad Torcuato Di Tella se realizó sobre la base de 1.000 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años, residentes en 39 localidades del país. El trabajo de campo se desarrolló entre el 3 y el 17 de noviembre de 2026.