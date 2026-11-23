Federico Sturzenegger difundió un estudio de investigadores de la UNLP que evaluó el impacto de los cambios normativos sobre productos de consumo masivo. El dato no representa una baja generalizada de los precios en las góndolas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , aseguró que las reformas normativas impulsadas por el gobierno de Javier Milei provocaron una reducción promedio del 15% en los precios relativos de los productos de consumo masivo alcanzados por las medidas en supermercados.

El funcionario difundió los resultados de una investigación realizada por economistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El presidente Javier Milei también compartió el informe en sus redes sociales, donde destacó el impacto de las medidas sobre el poder adquisitivo. "Desregulación y la mejora en el bolsillo de la gente", escribió.

Por su parte, Sturzenegger sostuvo que los resultados respaldan la orientación de las reformas y afirmó que "la desregulación es anticasta y proconsumidor".

Qué midió el estudio de la UNLP

El trabajo fue elaborado por los economistas Guido Porto, Santiago Cerutti, Guillermo Falcone y Jorge Puig. Su objetivo fue estimar el efecto de las desregulaciones sobre los precios de determinados bienes de consumo masivo.

Para ello, los investigadores analizaron cerca de 18.000 publicaciones del Boletín Oficial desde el inicio de la actual gestión. Con herramientas de inteligencia artificial identificaron las modificaciones normativas que podían tener impacto sobre los productos comercializados en supermercados.

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La metodología no compara únicamente la evolución general de los precios antes y después de las reformas. En cambio, mide la diferencia entre dos grupos: los productos alcanzados por los cambios regulatorios y otros bienes que no fueron afectados, utilizados como grupo de control.

De acuerdo con los resultados difundidos por el Gobierno, la brecha entre ambos grupos se amplió progresivamente después de la entrada en vigencia de las medidas. Al cumplirse el tercer trimestre de aplicación, la reducción relativa llegó a cerca del 15%.

Por ese motivo, el porcentaje informado no significa que todos los productos de supermercado hayan bajado nominalmente un 15%, sino que los artículos alcanzados por las desregulaciones registraron una evolución de precios más favorable en comparación con aquellos que no fueron afectados.

El dato frente a la evolución del consumo masivo

La difusión del estudio se produjo en un contexto en el que el consumo masivo todavía muestra dificultades para consolidar una recuperación sostenida, en medio de las restricciones que enfrentan los presupuestos familiares.

Según el relevamiento de la consultora Scentia, el consumo masivo general creció un 0,9% interanual en octubre de 2026. Sin embargo, el acumulado de los primeros diez meses del año registró una caída del 2,3%.

El comportamiento fue dispar según los canales de venta. Los supermercados de cadena retrocedieron un 0,3% interanual en octubre y acumularon una baja del 3,5% en lo que va del año. Los autoservicios independientes también cayeron un 0,4%, mientras que el canal mayorista registró una contracción del 6,4%.

Por otra parte, los datos del INDEC correspondientes a agosto habían mostrado una caída real interanual del 3,7% en las ventas de los supermercados. El informe también reflejó cambios en los hábitos de compra: aunque la cantidad de operaciones aumentó un 7,2%, el gasto promedio por ticket disminuyó un 10,2% en términos reales.

Así, mientras el Gobierno destaca el efecto de las reformas regulatorias sobre los precios relativos de determinados productos, los indicadores de consumo muestran que la recuperación del gasto de los hogares todavía enfrenta dificultades.