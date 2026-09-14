Vence el plazo para que Manuel Adorni explique ante la Justicia las inconsistencias de su patrimonio

El exjefe de Gabinete deberá responder este miércoles al requerimiento del fiscal federal Gerardo Pollicita. Un informe técnico detectó diferencias entre los ingresos y gastos de su grupo familiar y pidió precisiones sobre inmuebles, dólares en efectivo, criptomonedas, préstamos y otras operaciones.

Plazo judicial. La Justicia extendió el plazo para que Manuel Adorni presente su descargo, tras un informe técnico que detectó irregularidades.

Manuel Adorni transita los últimos días del plazo otorgado por la Justicia para explicar el origen y la evolución de su patrimonio. El exjefe de Gabinete tiene tiempo hasta este miércoles para responder el requerimiento formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita , en el marco de una investigación que busca determinar el origen de distintos fondos y operaciones declaradas durante los últimos años.

El plazo original había sido prorrogado por 15 días hábiles a pedido de la defensa de Adorni. El juez federal Ariel Lijo aceptó el planteo y extendió el tiempo disponible para que el exfuncionario pudiera acceder a la documentación incorporada al expediente y preparar su descargo.

El pedido de explicaciones surgió a partir de un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que consta de 207 fojas y cruza declaraciones juradas, información bancaria, registros inmobiliarios, operaciones con activos virtuales y movimientos migratorios.

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Diferencias entre ingresos y gastos

Uno de los principales puntos señalados por la investigación está relacionado con la evolución de los ingresos y gastos del grupo familiar.

De acuerdo con el informe incorporado a la causa, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 el grupo familiar de Adorni registró ingresos en pesos por aproximadamente $229,7 millones, mientras que los gastos relevados alcanzaron unos $272,8 millones.

La diferencia, cercana a $43,1 millones, deberá ser explicada por el exfuncionario ante la Justicia.

El análisis también detectó erogaciones en moneda extranjera por aproximadamente u$s402.578, vinculadas, según la investigación, con distintos gastos y operaciones que no quedarían suficientemente respaldados por los recursos declarados.

Entre esas erogaciones aparecen operaciones inmobiliarias, refacciones, mobiliario, alquileres y viajes al exterior.

Dólares en efectivo y operaciones inmobiliarias

Otro de los puntos sobre los que Pollicita pidió precisiones es el origen de los dólares en efectivo incorporados por Adorni a sus declaraciones juradas mediante rectificaciones.

El exfuncionario atribuyó esos fondos a la venta de activos. Ahora, la fiscalía busca que detalle qué bienes fueron vendidos, cuándo se realizaron las operaciones, quiénes fueron los compradores y cuál fue la trazabilidad del dinero obtenido.

La investigación también puso el foco en dos operaciones inmobiliarias.

Por un lado, Adorni deberá explicar el origen de los fondos utilizados para la compra de un lote en el country Indio Cua y las posteriores erogaciones destinadas a la remodelación de la propiedad.

En particular, el requerimiento apunta a pagos en efectivo realizados al contratista Matías Tabar, por aproximadamente u$s245.000.

Por otro lado, deberá brindar información sobre la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito y los fondos utilizados para equipar y amoblar esa propiedad.

La fiscalía también busca precisar por qué algunas de esas erogaciones aparecen vinculadas patrimonialmente con su esposa, Bettina Angeletti.

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Préstamos, una camioneta y viajes al exterior

El requerimiento fiscal incluye además preguntas sobre préstamos declarados con familiares, la compra de una camioneta Jeep y determinados gastos realizados durante viajes al exterior.

La investigación también puso la lupa sobre consumos que, según el análisis, habrían sido abonados por terceras personas.

A esto se suman pedidos de información sobre honorarios profesionales relacionados con operaciones inmobiliarias y movimientos registrados en diferentes cuentas bancarias.

La Justicia busca establecer el origen de esos fondos y determinar si existe correspondencia entre los movimientos registrados y los ingresos declarados por el exfuncionario y su grupo familiar.

La lupa sobre las criptomonedas

Las operaciones con criptomonedas también forman parte de la investigación.

La Justicia solicitó información a distintas plataformas de activos virtuales con el objetivo de reconstruir las operaciones realizadas y determinar el origen de los fondos utilizados.

Adorni había declarado públicamente que poseía criptoactivos desde antes de su ingreso a la función pública. Por eso, el requerimiento busca precisar el origen de esos activos, las operaciones realizadas y su evolución durante el período analizado.

Qué deberá responder Adorni

Con el vencimiento del plazo previsto para este miércoles, la defensa del exjefe de Gabinete deberá presentar ante la Justicia la documentación y las explicaciones correspondientes a los puntos observados por la fiscalía.

El descargo será incorporado al expediente y deberá ser analizado junto con el informe técnico de la DAFI y el resto de la documentación reunida durante la investigación.

La presentación no implica por sí misma una definición sobre la responsabilidad de Adorni. El objetivo de esta etapa es que el exfuncionario pueda explicar las diferencias y operaciones detectadas por los investigadores y aportar la documentación que considere necesaria para justificar el origen de los fondos.

A partir de esa respuesta, la fiscalía deberá evaluar los elementos aportados y determinar los próximos pasos de la investigación patrimonial.