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Fan Fest en el Parque del Sur: la programación artística completa para este lunes

El espacio santafesino volvió a convocar a familias y jóvenes con una jornada que combinó música, baile, premiaciones y propuestas recreativas. Este lunes la programación continúa con Chino Mansutti, Maca Revolt y Benja Amadeo, entre otros artistas.

14 de septiembre 2026 · 16:00hs
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Fan Fest en el Parque del Sur: la programación artística completa para este lunes

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Fan Fest en el Parque del Sur: la programación artística completa para este lunes

La fiesta de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 también se vive fuera de los escenarios deportivos. El Parque del Sur fue uno de los puntos de encuentro durante la primera jornada del Fan Fest en la ciudad de Santa Fe, con música en vivo, espectáculos, premiaciones y propuestas recreativas para familias y jóvenes.

Desde el mediodía, el espacio fue sumando público con una programación que tuvo a la música y el baile como protagonistas. Por el Escenario 1 pasaron La Centella, Cada Cual, Trick and The Thracket's y Skamas, mientras que Natalie Pérez estuvo a cargo del cierre de la jornada.

Además de los shows, el Fan Fest ofreció distintas actividades para que el público pudiera acercarse a los Juegos desde otro lugar, con propuestas gastronómicas, simuladores, experiencias interactivas y actividades vinculadas con el deporte.

La programación de este lunes en el Parque del Sur

La actividad continúa este lunes con una nueva jornada de música en el Fan Fest santafesino.

A las 16, se presentará Chino Mansutti en el Escenario 1. Una hora después será el turno de Maca Revolt, mientras que a las 19 llegará uno de los principales shows de la jornada: Benja Amadeo.

En paralelo, a las 19, La Previa Onda se presentará en el Escenario 2. El cierre estará a cargo de DJ Pipo, Un poco de ruido, desde las 20 en el Escenario 1.

De esta manera, el Parque del Sur vuelve a convertirse este lunes en uno de los espacios para disfrutar de los Juegos Suramericanos más allá de las competencias, con una agenda que busca sumar música, entretenimiento y encuentro.

La programación de los Fan Fest también continúa en Rosario y Rafaela durante la jornada, con espectáculos y actividades distribuidos en distintos espacios de ambas ciudades.

Rosario | Parque Independencia y Museo del Deporte

CapiPlaza

  • 10 a 15: Circo Lumiere.

Independencia 2

  • 11 a 13: Tomate tu tiempo, programación de radios y streaming.
  • 17: La Fórmula del Encuentro: Ciencia y Deporte de alto rendimiento, con charlas y entrevistas.
  • 18 a 20: Radio F!, con DJs.

Independencia 1

  • 15: Crema.
  • 16: Mamita Peyote.
  • 17.30 a 19.30: Premiaciones.
  • 20: Natalie Pérez.

Museo del Deporte

  • 18: C Piko.

Rafaela | Microestadio y Velódromo

Microestadio

  • 14 a 18: DJ Eli Sampa.
  • 17: Cucarachas en el Bidet.
  • 19: Nahuel Carlevaris.
  • 20: Pinky y la Banda del Sabor, Un poco de ruido.

Velódromo

  • 16 a 17: DJ Iván García.
  • 18: Supersonic Loser.

Fan Fest programación lunes
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