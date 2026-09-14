Las Leonas golearon a Paraguay en el arranque de su participación en los Odesur en Santa Fe

El debut del seleccionado argentino de hockey femenino Las Leonas derrotó por 14 a 0 a Paraguay en el sintético de la Asociación Santafesina de la capital provincial

El comienzo del seleccionado argentino femenino de hockey Las Leonas fue ideal, ya que con una victoria contundente, por 14 a 0 frente a Paraguay, fue impecable. El combinado nacional dirigido por el Gato López mostró un rendimiento colectivo e individual inobjetable, y por eso liquidaron a la albirroja, y ahora deberán enfocarse en Uruguay, el próximo rival, que será en el mismo sintético de la Asociación Santafesina el martes a las 14.

La máxima artillera de la escuadra nacional ante el conjunto paraguayo fue Lara Casas con tres conquistas, mientras que Zoe Díaz, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Milagros Alastra hicieron dos cada una. El choque se disputó ante un gran marco de público, con muchos chicos de escuelas, que lograron ver en acción al combinado argentino.

Argentina goleó a Paraguay en Santa Fe

Tras haberse consagrado campeonas en el Mundial de Países Bajos, el seleccionado argentino Las Leonas golearon a Paraguay por 14 a 0 en el debut en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe. Las autoras de los tantos fueron Lara Casas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser, Pilar Palacio, Lourdes Pisthón, Catalina Andrade y Milagros Alastra. De esta manera, la escuadra conducida por Juan Manuel López comenzó con el pie derecho su participación en el certamen.

En el primer cuarto no habían pasado cuatro minutos cuando en una buena acción en ataque llegó la apertura del marcador por intermedio de Zoe Díaz. Argentina comenzó a dominar el juego, tuvo más chances de las que se podía esperar pero fue Pilar Palacio la que logró el segundo gol. Tras minutos más tarde, se destrabó un córner corto y fue Lara Casas la que puso las cosas 3 a 0. Argentina estuvo muy cerca del cuarto pero se quedó con las ganas.

En el segundo parcial, las chicas del Gato López refrendaron su intensidad, pese a que la defensa paraguaya trabajó bien ante un rival que fue claramente superior. El gol de Brisa Bruggesser, con experiencia en el Mundial, se desmarcó muy bien y logró conectar el primero de su cuenta personal. Replegado, la visita reaccionó bien, pese a demostrar un nivel inferior. Resistió lo que pudo, pero el quinto estaba al caer, y tras un corto llegó la conquista de Lara Casas, el segundo en su cuenta personal. Un plantel de alto nivel, que extendió la diferencia a 6 a 0 tras otro golazo de Zoe Diaz.

Argentina no se conformaba, Paraguay estaba metido muy bien atrás, pero no le alcanzó para detener el séptimo gol argentino con Brisa Bruggesser con pegada de revés. Otro corto y llegó el octavo en esta ocasión por Lourdes Pisthon. El noveno no se hizo esperar y Catalina Andrade aprovechó el rebote de la arquera visitante para cerrar el segundo tiempo 9 a 0.

Tras el merecido descanso, Argentina siguió siendo superior, con buenas intenciones, aunque la visita ajustó algunas cuestiones y se complicó un poco. Eso demoró para que llegue el décimo gol de la mano de Palacio con la barrida desde el fijo. La arquera Caballero se revolcó toda la mañana, y fue lo más destacado en las paraguayas. Posteriormente, la mendocina Milagros Alastra consiguió el gol once para la escuadra nacional desde el fijo.

En el último parcial, regulando fuerzas, pensando en el choque del martes con Uruguay, un rival más exigente, Argentina fue en busca de la docena que pudo abrochar con esfuerzo Lara Casas tras el gol anulado a Brisa Bruggesser por una infracción. Seguidamente llegó el gol 13 de Andrade que fue con suspenso porque estaba en duda si se había levantado por encima de lo permitido. El córner corto número 20 terminó con gol de Milagros Andrade para poner cifras definitivas y un 14 a 0 que le sienta bien a un equipo que comenzó de buena manera su participación en Santa Fe.

La formación de Las Leonas

Argentina alistó a: Sofía Cairo, Lara Casas, Sol Pagella Daiana Pacheco Zoe Díaz Pilar Palacio Chiara Ambrosini Mercedes Artola Victoria Falasco Emma Knobl Catalina Andrade Lourdes Pisthon Sol Guignet Pilar Pisthon Brisa Bruggeser Milagros Alastra Ana Dodorico y Paula Santamarina.