Colón perdió la brújula en el momento menos indicado

Colón pasó de ilusionarse con la cima a quedar 6° tras tres caídas en serie. El equipo perdió funcionamiento, confianza, variantes y respuestas futbolísticas.

Colón parece haber perdido la brújula. Y lo más preocupante no son únicamente las tres derrotas consecutivas, sino todo lo que hay detrás de esa racha: un equipo que dejó de mostrar aquella solidez que lo había devuelto a la pelea, que perdió respuestas anímicas y futbolísticas y que partido a partido exhibe retrocesos evidentes y alarmantes.

El contraste es demasiado grande. Desde la llegada de Iván Delfino, el Sabalero había conseguido encadenar tres victorias que lo reposicionaron y le permitieron volver a mirar de cerca la pelea por el primer lugar. Parecía haber encontrado una identidad y una regularidad que le permitían soñar. Sin embargo, después llegaron tres golpes consecutivos y el escenario cambió por completo: Colón cayó hasta el sexto lugar y quedó obligado a replantearse sus objetivos para el tramo decisivo.

Porque una cosa es perder partidos y otra muy distinta es perder el rumbo. Y Colón hoy transmite precisamente eso.

Decisiones de Delfino que no terminan de entenderse en Colón

En este contexto también aparecen algunas decisiones de Delfino que generan interrogantes. No se trata de responsabilizar exclusivamente al entrenador por una crisis que tiene múltiples componentes, pero sí de analizar elecciones que, al menos desde afuera, resultan difíciles de interpretar.

Una de ellas fue la decisión de apostar por Nicolás Thaller para reemplazar a Pier Barrios ante Godoy Cruz. El defensor terminó expulsado y dejó al equipo todavía más condicionado. El ex-Lanús hace mucho tiempo que no da la talla en Colón. También llamó la atención la elección de Leandro Garate por Alan Bonansea, en un momento en el que el equipo necesitaba mayor peso ofensivo y respuestas diferentes para quebrar a un rival que comenzaba a controlar el partido.

LEER MÁS: Colón tendrá tres bajas obligadas ante Los Andes y Delfino deberá rearmar el equipo

Y hay otra decisión que merece un capítulo aparte: la salida de Agustín Toledo en el entretiempo en Mendoza. Es cierto que el volante estaba condicionado por una amarilla y que Delfino explicó que no quería correr el riesgo de quedarse con diez jugadores. Pero también es cierto que Toledo había sido uno de los mejores futbolistas de Colón durante el primer tiempo, junto a Franco García, y que incluso había convertido un gol legítimo que fue anulado incorrectamente por una posición adelantada inexistente.

Sacarlo significó quitarle al equipo una de sus principales cartas cuando todavía estaba en partido.

Ibarra pide pista en un Colón que necesita algo diferente

Otro punto difícil de decodificar es la insistencia con Sebastián Olmedo como lateral izquierdo. El paraguayo puede ofrecer determinadas garantías defensivas jugando como central, pero Colón atraviesa un momento en el que necesita urgentemente encontrar variantes ofensivas. Y ahí aparece Conrado Ibarra.

El surgido en las canteras ingresó en el complemento ante Godoy Cruz y rápidamente se transformó en una de las armas más importantes del equipo. Tiene falencias defensivas, eso está claro, pero también posee algo que Colón necesita desesperadamente: desborde, atrevimiento, cambio de ritmo y capacidad para generar algo distinto.

En un equipo que perdió profundidad, esconder esa herramienta parece, cuanto menos, discutible.

Colón no necesita solamente defender mejor. Necesita volver a atacar mejor. Necesita jugadores capaces de romper estructuras, ganar duelos, provocar situaciones y cambiar la dinámica de un partido. Ibarra demostró que puede aportar algo de eso.

Del sueño de la cima a una pelea mucho más incómoda

La tabla también cuenta una historia. Colón pasó de mirar hacia arriba con expectativas renovadas a quedar sexto. La pelea por el primer lugar todavía existe desde lo matemático, pero desde lo futbolístico parece haber un abismo entre lo que muestran equipos como Morón y Ferro y lo que viene ofreciendo el Sabalero.

Por eso, insistir hoy con la ilusión de la cima puede ser hasta contraproducente. El objetivo debe ser más concreto: recuperar el funcionamiento, recuperar la confianza y llegar al Reducido de la mejor manera posible.

Delfino lo entendió y lo reconoció en Mendoza: ahora el objetivo es terminar entre los cuatro primeros. El entrenador también dejó un mensaje optimista al asegurar que el equipo va a levantarse y que encontrará nuevamente su camino.

El problema es que Colón regresó de Mendoza con una imagen que contradice ese optimismo. El equipo está golpeado, perdió confianza y futbolísticamente está en retroceso.

Y el calendario tampoco ofrece demasiado margen para esperar. Ante Los Andes, Colón tendrá que afrontar tres bajas importantes: Mauro Peinipil y Federico Lértora por cinco amarillas, y Nicolás Thaller por expulsión. Además, se aguardará por la evolución de Pier Barrios e Ignacio Lago, quienes no pudieron jugar ante Godoy Cruz por distintas lesiones.

La alarma ya está encendida

Colón parece haber tocado fondo. Es, probablemente, el momento más crítico de la temporada. Tres derrotas consecutivas pueden explicarse de distintas maneras. Lo difícil de explicar es la involución futbolística. El equipo perdió intensidad, profundidad, confianza y, sobre todo, esa sensación de saber a qué juega que había recuperado con Delfino.

Ahora aparecen dudas donde antes había certezas. Decisiones que generan interrogantes. Jugadores que no encuentran su mejor versión. Lesiones, suspensiones y un plantel que parece cada vez más corto. Y, fundamentalmente, un equipo que transmite menos de lo que transmitía apenas unas semanas atrás.

LEER MÁS: El uno por uno de la durísima derrota de Colón ante Godoy Cruz

La alarma está encendida. No porque Colón haya quedado matemáticamente afuera de nada. Todo lo contrario: todavía tiene tiempo para reaccionar. Pero porque el margen para seguir retrocediendo se achicó peligrosamente.

Delfino confía en que puede levantarlo. El desafío será demostrarlo en la cancha. Porque en este momento, más que mirar la tabla, Colón necesita volver a encontrarse a sí mismo.