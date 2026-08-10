La Fiscalía intimó a Manuel Adorni a justificar el crecimiento de su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita le dio 15 días para explicar el origen de bienes, operaciones y fondos que, según la investigación, no se corresponden hasta el momento con los ingresos declarados por el exjefe de Gabinete de Javier Milei y su grupo familiar. Si las explicaciones no resultan suficientes, podría ser citado a indagatoria.

Fiscalía intimó a Manuel Adorni a justificar el crecimiento de su patrimonio en 15 días.

El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni , a justificar el crecimiento de su patrimonio en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo y establece un plazo de 15 días para que el exfuncionario explique el origen de distintos bienes, adquisiciones, operaciones y desembolsos registrados durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió en la función pública, y el 27 de junio pasado, cuando dejó el cargo.

La medida alcanza tanto al patrimonio personal de Adorni como al de su esposa.

Una diferencia entre ingresos y gastos

En el escrito, Pollicita sostiene que existen incrementos patrimoniales que “no encuentran hasta el momento explicación suficiente” al ser comparados con los ingresos lícitos que fueron comprobados durante la investigación.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por un organismo técnico del Ministerio Público, durante el período analizado Adorni y su cónyuge registraron ingresos comprobados por $229.752.283,20.

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En paralelo, la fiscalía calculó que el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20, que incluyen consumos con tarjetas de crédito, seguros, expensas, servicios, impuestos, viajes y otras erogaciones.

La diferencia entre ambos montos alcanza los $43.068.549, una cifra que ahora deberá ser explicada por el exfuncionario.

Los dólares y las propiedades bajo análisis

Otro de los puntos centrales de la investigación está relacionado con la existencia de US$402.578,12 cuyo origen no habría podido ser acreditado hasta el momento, según la fiscalía.

Esos fondos habrían sido destinados a la compra y refacción de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, además de un departamento situado sobre la calle Miró al 500 y la adquisición de mobiliario para esos inmuebles.

Por ese motivo, entre los 20 puntos que deberá responder Adorni, Pollicita incluyó requerimientos vinculados con el origen de los dólares declarados y las distintas operaciones inmobiliarias realizadas durante el período investigado.

También deberá aportar información sobre préstamos atribuidos a familiares, eventuales herencias y donaciones, la participación de personas de su entorno en la adquisición de bienes y pagos efectuados en su nombre.

También investigan operaciones con criptomonedas

La fiscalía también puso el foco en la operatoria con criptoactivos del exfuncionario.

En particular, Pollicita solicitó precisiones sobre el origen del capital utilizado por Adorni para realizar inversiones en criptomonedas antes de ingresar a la función pública, una cuestión sobre la que el entonces funcionario había realizado declaraciones públicas meses atrás.

Según surge del requerimiento, esos activos no habían sido incluidos en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, por lo que la fiscalía busca determinar el origen de los fondos utilizados y su eventual incidencia en la evolución patrimonial investigada.

Qué puede pasar con la investigación

La intimación no implica por sí misma una imputación definitiva ni determina la existencia de un delito. Se trata de una instancia dentro de la investigación en la que el exfuncionario deberá aportar documentación y explicaciones sobre los movimientos patrimoniales observados por la fiscalía.

Una vez vencido el plazo de 15 días, Pollicita analizará la información presentada y determinará si las explicaciones permiten justificar el origen de los fondos y bienes cuestionados.

Si la documentación aportada resulta insuficiente, la fiscalía podría solicitar que Adorni sea citado a declaración indagatoria. La decisión, en ese caso, quedará en manos del juez federal Ariel Lijo.