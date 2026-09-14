UTA anunció una retención de tareas: qué líneas de colectivos están afectadas en Santa Fe

La medida alcanza a seis líneas urbanas y una interurbana desde las 15 y se enmarca en el conflicto salarial que mantiene la UTA con las empresas.

Retención de colectivos. La UTA Santa Fe implementó una retención parcial de servicios en seis líneas urbanas por incumplimiento salarial.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Santa Fe informó que desde las 15 de este viernes varias líneas de colectivos urbanos comenzaron a realizar una retención parcial de la prestación de los servicios debido a múltiples incumplimientos patronales.

La medida afecta a las líneas 2 y 3 de Ersa Urbano , y a las líneas 8, 13, 16 y 18 , pertenecientes a las empresas Recreo y Autobuses.

También adhiere el servicio interurbano de la Empresa Continental, ramal azul, que conecta la ciudad de Santa Fe con Santo Tomé.

Según comunicaron desde el gremio, la decisión se tomó en el marco del conflicto salarial que mantienen los trabajadores con las empresas de transporte y del estado de alerta vigente en la ciudad.

UTA mantiene el estado de alerta

Los choferes nucleados en la UTA Santa Fe vienen realizando asambleas en las cabeceras de distintas líneas desde el miércoles por la mañana. Estas acciones provocaron demoras, modificaciones y restricciones en el funcionamiento del servicio durante las últimas jornadas.

Desde el sindicato señalaron que no descartan nuevas medidas, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre la realización de nuevas asambleas.

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En caso de resolverse otra medida de fuerza, la organización gremial aseguró que será comunicada con anticipación.

Los servicios municipales que se prestan durante el fin de semana de carnaval gentileza

El reclamo salarial de los trabajadores

La protesta forma parte del plan de lucha que la UTA lleva adelante frente a las empresas nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

El principal reclamo de los choferes está relacionado con el cumplimiento del acuerdo salarial nacional correspondiente a los trabajadores del transporte automotor de pasajeros.

Desde el gremio sostienen que la propuesta empresarial no contempla la evolución de la inflación ni los incrementos salariales acordados a nivel nacional.

Los empresarios advierten por los pagos retroactivos

En paralelo, la FATAP advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesan las empresas de transporte del interior del país.

El presidente de la entidad, Gerardo Ingaramo, explicó que el sector empresario presentó una propuesta para actualizar la grilla salarial hacia adelante, pero que la negociación permanece paralizada por la imposibilidad de afrontar los montos retroactivos correspondientes a julio y agosto.

Según indicó, la deuda ronda los $500.000 por trabajador, lo que representa un pasivo cercano a los $400 millones en la ciudad de Santa Fe.

“Llevamos el salario a lo que pretendía la UTA, pero tenemos un problema con los retroactivos: son casi $500.000 de deuda por trabajador. Para Santa Fe son $400 millones que, si no los aporta el Estado, las empresas no los tienen”, expresó Ingaramo.

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Reclaman mayor asistencia de la Provincia y el Municipio

Desde la FATAP también cuestionaron la falta de subsidios nacionales para el transporte del interior y reclamaron una mayor asistencia de los gobiernos municipal y provincial.

Entre los planteos del sector empresario se encuentra un incremento temporal del fondo de asistencia municipal y una revisión del esquema de compensación del Boleto Educativo.

La entidad sostiene que la Provincia financia el 100% del beneficio en Rosario, mientras que en la ciudad de Santa Fe la cobertura alcanzaría el 68%, según los datos difundidos por los empresarios.

Una audiencia clave la próxima semana

Mientras continúan las asambleas y la retención parcial en distintas líneas, las partes aguardan una audiencia prevista para el próximo miércoles.

Los empresarios advierten que, si no aumenta la asistencia estatal, podría resultar necesario incrementar nuevamente el precio del boleto para sostener el sistema.

Sin embargo, reconocen que una suba tendría impacto directo en los usuarios y podría profundizar la caída en la cantidad de pasajeros.

La crisis del transporte en el interior

La FATAP también señaló que la crisis del transporte público se refleja en la reducción del parque automotor y en la pérdida de puestos de trabajo.

Según los datos difundidos por la entidad, la flota de colectivos del interior del país habría disminuido de 14.000 a 9.000 unidades en los últimos años, con una pérdida estimada de 5.000 empleos.

En este contexto, el conflicto salarial, las deudas retroactivas y la falta de subsidios mantienen en tensión el funcionamiento del transporte público urbano en Santa Fe.

Por el momento, las líneas 2, 3, 8, 13, 16 y 18, junto con el ramal azul de Continental, continúan afectadas por la retención parcial informada por la UTA.