Victoria Villarruel dijo que participará del Día de la Bandera a pesar de que Milei no la invitó

Victoria Villarruel sostuvo que “siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra bandera por primera vez a orillas del río Paraná”

Victoria Villaruel dijo que el sábado estará en el Monumento a pesar de que Milei la excluyó de los invitados del Ejecutivo nacional

A pesar de que el Poder Ejecutivo no la incluyó en la lista de invitados, la vicepresidente de la Nación Victoria Villarruel confirmó que el sábado viajará a Rosario , Santa Fe, para participar de los actos por el Día de la Bandera.

“El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná” , escribió Villarruel en la red social X.

Fue en respuesta a una usuaria que había posteado: “Estimada vicepresidente, espero verla en el Monumento a la Bandera. Usted es representante de los ciudadanos de bien. Tiene nuestro apoyo. Y tiene derecho a ocupar su lugar plenamente. Saludos desde Neuquén”.

El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 18, 2026

Este miércoles, luego del acto de inauguración de las obras de refacción del Monumento, desde la Provincia y la Municipalidad habían aclarado que las invitaciones a los integrantes del Ejecutivo nacional –la vicepresidenta lo es– dependían de la voluntad del gobierno de Javier Milei, que está enemistado con quien fue su compañera de fórmula.

Desde Casa Rosada en tanto se señaló que Victoria Villarruel no estaba invitada

Desde Casa Rosada, en tanto, se señaló que Victoria Villarruel no estaba invitada y que si asistía debía hacerlo como ciudadana común.

Con su posteo en X la vicepresidenta mostró otra vez su autonomía y su decisión de no quedarse encorsetada en el lugar que pretende destinarle Milei: solo el de presidir el Senado.