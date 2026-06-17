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Una concejala rosarina le pidió a Milei que Adorni no participe del acto por el Día de la Bandera

La edil del PRO Anita Martínez difundió una carta abierta dirigida al Presidente para solicitar que el jefe de Gabinete no participe del acto en el Monumento a la Bandera. Argumentó que la ceremonia debe preservarse de las polémicas políticas y reivindicó el legado de Manuel Belgrano.

17 de junio 2026 · 18:58hs
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Piden a Milei que Manuel Adorni no participe del acto por el Día de la Bandera.

  • Piden a Milei que Manuel Adorni no participe del acto por el Día de la Bandera.

A pocos días del acto central por el Día de la Bandera en Rosario, la concejala rosarina Anita Martínez presentó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei en la que solicitó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no forme parte de la comitiva oficial que acompañará al mandatario durante la ceremonia prevista para el próximo 20 de junio en el Monumento Nacional a la Bandera.

La dirigente del PRO, integrante del frente Unidos, planteó su pedido apelando al valor simbólico de la fecha para la ciudad y al carácter institucional del homenaje a Manuel Belgrano.

“Siempre es grato contar con la presencia de su investidura en la conmemoración del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano”, expresó Martínez al comienzo del texto dirigido al Presidente.

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El valor simbólico del 20 de Junio

En la carta, remarcó que la semana del 20 de junio representa uno de los momentos más significativos para Rosario, ya que miles de estudiantes de distintos puntos del país llegan hasta el Monumento para realizar la tradicional promesa de lealtad a la bandera.

La edil sostuvo que ese acto constituye “un compromiso sagrado que debe ser protegido y respetado por todos los argentinos” y, en ese contexto, formuló el pedido para que Adorni no participe de la actividad oficial.

LEER MÁS: Confirmado: Javier Milei volverá a Santa Fe para el acto del Día de la Bandera en Rosario

“Le escribo esta carta, a fin de solicitarle que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no integre la comitiva que lo acompañará durante su paso por nuestra ciudad”, manifestó.

Martínez argumentó además que el acto patrio debe mantenerse ajeno a controversias coyunturales y consideró que “sería imprudente que los conflictos y los escándalos del presente empañen un ritual tan valioso y noble como la jura a la bandera”.

Aunque en el texto no profundizó sobre cuestionamientos específicos, el planteo se da en medio de la discusión pública generada por las explicaciones brindadas por Adorni sobre su situación patrimonial y operaciones incluidas en declaraciones juradas.

Belgrano como argumento del reclamo

En otro tramo de la carta, la concejala apeló a la figura de Belgrano para fundamentar su pedido: “En memoria de nuestro prócer, quien dejó este mundo en condiciones de total austeridad, tenemos que dar el ejemplo ante quienes prometen proyectar el amor y el servicio a la patria por sobre todas las cosas”.

Finalmente, cerró el mensaje con un llamado a preservar el espíritu de la conmemoración: “Sin egos, ni mezquindades. Dejo la presente solicitud a su consideración. Celebremos en paz, izando la insignia que Belgrano nos legó”.

Milei Adorni día Belgrano
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