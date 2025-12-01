El picante posteo de Hernán López Muñoz tras la derrota ante Boca encendió a Argentinos

Hernán López Muñoz explotó en Instagram tras la eliminación ante Boca y apuntó a los hinchas que cuestionaron su rendimiento.

Hernán López Muñoz lanzó un fuerte mensaje en Instagram tras la caída ante Boca, apuntando a los hinchas que cuestionaron su rendimiento.

La eliminación frente a Boca dejó heridas abiertas en Argentinos Juniors, y una de las reacciones más fuertes llegó de Hernán López Muñoz , quien publicó un mensaje explosivo en su cuenta de Instagram. Tras las críticas por su rendimiento en La Bombonera, el volante apuntó directamente a quienes dudaron de él: “A los boludos que dudan de mí, que les vaya bien en su vida” , escribió en una historia que rápidamente se viralizó.

En su publicación, el mediocampista de 25 años profundizó su postura. “Se terminó. A los hinchas de verdad, gracias. A los boludos de turno que opinan o dudan de mi profesionalismo o lealtad al club, que les vaya bien” , sentenció, dejando en claro que sintió el impacto de los cuestionamientos tras el rendimiento mostrado en la Bombonera.

El mensaje llegó apenas horas después de que parte del plantel expresara su malestar por situaciones del partido, desde el juego rival hasta los reclamos por la actuación de Marchesín durante los minutos finales.

Rumores con Boca y la palabra de su padre

El posteo de López Muñoz apareció en medio de rumores que lo vinculaban a Boca de cara a la próxima temporada. Aunque el zurdo se formó en River, su padre, Daniel López Maradona, no descartó la posibilidad de verlo con la azul y oro: “Hoy, en este momento, puede ser”, declaró días atrás, alimentando aún más las versiones sobre un posible movimiento en el mercado.

El lazo familiar también aporta condimentos: López Muñoz es sobrino nieto de Diego Maradona, y en más de una ocasión expresó su alegría por defender los colores de Argentinos, club donde Pelusa dejó una huella eterna.

Una temporada destacada pese a la frustración final

A pesar de su flojo partido en La Bombonera, López Muñoz fue una de las figuras del Bicho durante la temporada. Arribó al club en julio a préstamo hasta fines de 2026 y cerró su primer tramo con números sólidos: 7 goles en 20 partidos, siendo determinante en varios tramos del Clausura.

Argentinos llegó a la final de la Copa Argentina y, aunque no pudo coronarse, consiguió clasificarse a la Copa Libertadores 2026, aunque deberá disputar la fase previa.

El cierre de un año intenso

La explosión del volante en redes refleja el clima que dejó la eliminación ante Boca: frustración, enojo y un futuro abierto, tanto para el jugador como para el propio club. Entre rumores, señales cruzadas y el peso de su apellido, el 2026 aparece como un año clave en la carrera de Hernán López Muñoz.