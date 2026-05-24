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Colapinto hizo historia en Canadá: terminó sexto y volvió a brillar en la Fórmula 1

El piloto argentino tuvo una actuación impecable en el GP de Canadá, sumó ocho puntos y consiguió el mejor resultado de su carrera en la Máxima. La victoria fue para el italiano Kimi Antonelli.

Ovación

Por Ovación

24 de mayo 2026 · 19:02hs
Colapinto hizo historia en Canadá: terminó sexto y volvió a brillar en la Fórmula 1

Franco Colapinto sigue escribiendo páginas históricas en la Fórmula 1. Este domingo, el piloto argentino completó una actuación brillante en el Gran Premio de Canadá y finalizó en el sexto puesto, logrando el mejor resultado de su trayectoria en la categoría.

En una carrera accidentada y cargada de alternativas disputada en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el piloto de Alpine mostró inteligencia, ritmo y mucha solidez para aprovechar cada situación favorable y volver a destacarse entre los grandes nombres de la Fórmula 1.

Una carrera caótica y llena de cambios

La competencia tuvo movimientos importantes desde antes de la largada, ya que Arvid Lindblad debió abandonar incluso antes de iniciar la prueba.

En pista, Lando Norris tomó rápidamente el liderazgo con McLaren, aunque la estrategia del equipo británico con neumáticos intermedios terminó condicionando tanto al inglés como a Oscar Piastri, que perdieron protagonismo rápidamente.

Cuando Mercedes tomó el control de la carrera parecía encaminado al triunfo, pero George Russell sufrió un desperfecto mecánico y debió abandonar, situación que dejó el camino liberado para el italiano Kimi Antonelli, quien consiguió una nueva victoria en la Máxima categoría.

Detrás del ganador terminaron Max Verstappen y Lewis Hamilton, completando el podio.

Colapinto aprovechó todo y firmó su mejor actuación

Mientras adelante cambiaban constantemente las posiciones, Colapinto construyó una carrera impecable. El argentino evitó errores, manejó con tranquilidad los distintos momentos de la competencia y aprovechó perfectamente el abandono de Russell y los problemas de varios rivales directos.

Además, logró mantenerse lejos de los incidentes y administró muy bien el aire limpio durante gran parte de la carrera, algo clave para sostener un ritmo competitivo.

Con este sexto puesto, el piloto argentino llegó a los 20 puntos en el campeonato y volvió a superar su mejor resultado en la Fórmula 1.

Su compañero Pierre Gasly también sumó para Alpine al finalizar octavo, permitiéndole a la escudería consolidarse como la quinta fuerza del campeonato de constructores con 35 unidades.

Un fin de semana de menor a mayor

El inicio del GP de Canadá había sido complicado para Colapinto, ya que un problema técnico le impidió girar con normalidad en una de las prácticas libres.

Sin embargo, reaccionó rápidamente: primero logró un gran noveno puesto en la sprint y luego volvió a mostrar su mejor nivel clasificando a la Q3 junto a Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren.

La evolución del Alpine A526 también quedó en evidencia durante todo el fin de semana, mostrando un rendimiento claramente superior al de equipos como Williams, Haas y Audi.

Lo que viene para el argentino

Después de este histórico resultado en Canadá, Colapinto ya pone la mira en el Gran Premio de Mónaco, una de las citas más emblemáticas del calendario.

El circuito callejero volverá a exigir precisión absoluta y una gran clasificación, un terreno donde el argentino ya demostró que puede competir de igual a igual con los mejores de la categoría.

Colapinto Canadá Fórmula 1
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