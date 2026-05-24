Medrán: "Colón hizo mérito para ganar, pero nos faltó hacer un gol más"

Ezequiel Medrán analizó el 1-1 ante Mitre en el Brigadier López, reconoció errores defensivos y sostuvo que el equipo mereció quedarse con los tres puntos

El empate frente a Mitre dejó un sabor amargo en Colón y así lo reflejó Ezequiel Medrán en la conferencia de prensa posterior al 1-1 en el Brigadier López. El entrenador sabalero aseguró que su equipo hizo “méritos como para lograr algo más”, aunque volvió a lamentar la falta de eficacia y las desconcentraciones defensivas que terminaron costándole caro.

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“En lo inmediato queda ese dolor de entender que de principio a fin hicimos mérito como para ganar el partido. Creamos muchas situaciones concretas de gol y tendríamos que haber hecho un gol más que el rival”, expresó el DT, visiblemente golpeado por el resultado que privó a Colón de terminar la fecha como líder de la Zona A.

Medrán, contundente en Colón: “No hay que perder el eje”

Medrán insistió varias veces con que el equipo mostró cosas positivas, especialmente desde el juego y la generación ofensiva. Destacó las sociedades entre Ignacio Lago, Darío Sarmiento, Marcioni y Bonansea, y valoró la evolución futbolística del equipo a lo largo del torneo.

“Hoy si ganábamos estábamos arriba y el mensaje era distinto. No hay que perder el eje ni el equilibrio. Estamos transitando el camino correcto”, sostuvo el entrenador rojinegro, quien además remarcó que el plantel viene mostrando una mejor versión como visitante y que el equipo “va evolucionando” con el correr de las fechas.

Las fallas atrás y el problema de sostener resultados de Colón

Uno de los temas que más preocupan en Colón sigue siendo la dificultad para mantener ventajas. El gol de Marcos Machado volvió a desnudar problemas defensivos en un partido donde el rival había generado poco.

“Tenemos que asumir que otorgamos lugares y no pudimos sostener el cero. Son detalles que terminan dando posibilidades al rival. Mitre no nos generó mucho, pero aprovechó su momento”, reconoció Medrán, quien también defendió la actuación de Almeo ante la ausencia de Rasmussen y Lértora.

En ese sentido, el DT admitió que el equipo viene pagando caro pequeñas desconcentraciones: “Nos costó goles y no nos permitió consolidar resultados”.

El mercado, Godoy y la ilusión con Sarmiento en Colón

Consultado sobre el próximo mercado de pases, Medrán confirmó que ya mantiene conversaciones con la dirigencia y la secretaría técnica sobre las necesidades del plantel, aunque evitó dar nombres o posiciones específicas. “Hay claridad sobre lo que viene, pero hoy estoy enfocado en este plantel”, afirmó.

También aclaró la situación de Matías Godoy, ausente nuevamente entre los convocados. Según explicó, el delantero sufrió una sobrecarga en la semana y por eso no pudo estar disponible, descartando una decisión disciplinaria.

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Por otra parte, el entrenador se mostró especialmente conforme con el crecimiento de Darío Sarmiento, una de las figuras de la noche junto a Ignacio Lago. “Estamos muy contentos con cómo viene evolucionando. Hoy hizo un gran partido y eso nos pone contentos”, remarcó.

Un empate que dolió más de la cuenta para Colón

El cierre de la conferencia mostró a un Medrán convencido del trabajo de su equipo, aunque consciente de la oportunidad desperdiciada. Colón volvió a mostrar pasajes de buen fútbol, generó numerosas situaciones y estuvo cerca de ganar, pero otra vez terminó dejando puntos importantes en el camino.

Y en un torneo tan parejo como la Primera Nacional, el 1-1 frente a Mitre terminó costando caro: el Sabalero arrancó la jornada con la chance de ser puntero y la terminó en el cuarto lugar.