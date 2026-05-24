El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto celebró este domingo su sexto puesto en el Gran Premio de Canadá
Colapinto sobre su mejor posición histórica: "Estoy muy feliz de haberles dado este resultado"
El piloto celebró su sexto puesto y la suma de puntos para Alpine en Canadá.
Por Ovación
"Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)", afirmó Colapinto.
En declaraciones a la prensa tras la carrera, el pilarense dijo que fue una carrera "aburrida", al hacer referencia a la amplia diferencia que logró sobre Liam Lawson que se ubicó en la séptima posición.
El error que admitió Colapinto en Canadá
Dijo, además, que tuvo un "error" al regresar a la pista tras el cambio de neumáticos y se pegó a la pared.
"Tengo confianza. Esos cambios que hicieron en la fábrica ayudaron mucho", resaltó Colapinto, y agregó: "Estoy muy feliz, contentos por los puntos para el equipo".
Colapinto sumó ocho puntos para Alpine, mientras que su compañero de equipo, Piere Gasly, quedó octavo y sacó cuatro puntos.