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Colapinto sobre su mejor posición histórica: "Estoy muy feliz de haberles dado este resultado"

El piloto celebró su sexto puesto y la suma de puntos para Alpine en Canadá.

Ovación

Por Ovación

24 de mayo 2026 · 20:28hs
Colapinto sobre su mejor posición histórica: Estoy muy feliz de haberles dado este resultado

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto celebró este domingo su sexto puesto en el Gran Premio de Canadá

"Estoy feliz de haberles dado este resultado (a los argentinos), después del road show, después de conocer a Leo (Messi)", afirmó Colapinto.

En declaraciones a la prensa tras la carrera, el pilarense dijo que fue una carrera "aburrida", al hacer referencia a la amplia diferencia que logró sobre Liam Lawson que se ubicó en la séptima posición.

El error que admitió Colapinto en Canadá

Dijo, además, que tuvo un "error" al regresar a la pista tras el cambio de neumáticos y se pegó a la pared.

"Tengo confianza. Esos cambios que hicieron en la fábrica ayudaron mucho", resaltó Colapinto, y agregó: "Estoy muy feliz, contentos por los puntos para el equipo".

Colapinto sumó ocho puntos para Alpine, mientras que su compañero de equipo, Piere Gasly, quedó octavo y sacó cuatro puntos.

Colapinto Fórmula 1 Canadá
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