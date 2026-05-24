Ignacio Lago: "Hoy Colón tendría que estar más arriba"

La figura de Colón analizó el empate ante Mitre, destacó el crecimiento del equipo y valoró la sociedad futbolística con Darío Sarmiento

Ignacio Lago volvió a ser uno de los jugadores más desequilibrantes de Colón , marcó el gol del empate parcial y estuvo cerca de darle el triunfo al Sabalero en varias ocasiones. Sin embargo, tras el 1-1 frente a Mitre en el Brigadier López, el delantero dejó en claro su fastidio por el resultado y reconoció que el equipo dejó escapar una gran oportunidad.

“Yo creo que el primer tiempo fue todo nuestro. Ellos prácticamente no nos generaron peligro. Si hubiese entrado alguna pelota más a nuestro favor, hoy no estaríamos hablando de esto”, aseguró el atacante, quien fue una de las figuras de la noche rojinegra.

“Cuando bajamos la intensidad somos otro equipo”

Lago hizo un análisis muy claro del partido y apuntó a la caída futbolística que tuvo Colón en algunos pasajes del complemento, justo cuando llegó el empate de Mitre.

Lago.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

“Creo que somos un equipo diferente cuando bajamos la intensidad. Eso pasó en esos minutos del segundo tiempo donde ellos nos atacaron un poco más y encontraron el gol”, explicó.

El delantero consideró que el Sabalero fue claramente superior durante gran parte del encuentro, aunque reconoció que todavía hay aspectos para corregir: “No quiero dejar todo solamente en la falta de eficacia. Si el rival nos hizo un gol, seguramente hay cosas para mejorar”.

La conexión con Sarmiento en Colón

Uno de los puntos altos de Colón volvió a ser la sociedad futbolística entre Lago y Darío Sarmiento, quienes generaron gran parte del peligro ofensivo del equipo.

“Darío es un jugador increíble, tiene una calidad enorme. Se nota dónde jugó y todo lo que vivió. A nosotros nos da muchísimo porque marca diferencias”, sostuvo Lago.

Además, explicó que el equipo se siente cómodo cuando juega acompañado de un futbolista con esas características: “Tener un jugador así en la mediapunta nos da más libertad a los de afuera. En el primer tiempo hicimos mucho daño por las bandas”.

“La exigencia de Colón me gusta”

Lago también habló sobre la presión que existe en Colón y aseguró que disfruta esa exigencia permanente que rodea al club.

“Estamos en uno de los mejores clubes de la categoría y una de las mejores instituciones del fútbol argentino. Me gusta que nos exijan porque Colón tiene que pelear arriba todos los fines de semana”, afirmó.

El delantero destacó además la unión del plantel como una de las grandes fortalezas del equipo: “Lo más importante es que el grupo está muy unido. Más allá de que las cosas salgan o no, vamos todos para adelante”.

La tranquilidad por la renovación

Por último, Lago se refirió a su reciente renovación contractual con Colón y admitió que, aunque el tema rondaba en su cabeza, nunca cambió su manera de jugar.

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“Siempre manifesté que quería seguir acá. Se terminó dando y estoy muy agradecido de que sigan confiando en mí”, expresó.

Y cerró dejando en claro cuál es su gran objetivo en Santa Fe: “Quiero ganar todos los partidos y salir campeón con esta institución”.