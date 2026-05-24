El tiempo le dio la razón a Thiago Cardozo: de la polémica con Unión al título con Belgrano

El arquero uruguayo quedó en el centro de la escena por una frase que cayó muy mal en Santa Fe. Meses después, fue campeón con Belgrano y terminó respaldando con hechos aquella decisión que generó enojo en Unión

Cuando Thiago Cardozo dejó Unión para transformarse en arquero de Belgrano, hubo una frase que quedó marcada a fuego en el mundo tatengue: “Venir a Belgrano lo vi como un salto de jerarquía”. Aquellas palabras despertaron bronca, decepción y un profundo malestar entre los hinchas rojiblancos, que interpretaron sus declaraciones como un desprecio hacia el club que le abrió las puertas del fútbol argentino.

Con el correr de los meses, el arquero uruguayo intentó bajar el tono de la polémica y aclaró públicamente que nunca quiso comparar instituciones. “Cuando hablé de jerarquía, hablé por mí, porque para mí era jerarquía que otro club del fútbol argentino me contrate”, explicó en Sol Play, visiblemente golpeado por las críticas recibidas.

LEER MÁS: Unión ya piensa en lo que viene: Coutaz habló del mercado, Madelón y la situación con Racing

“Jamás hablaría mal de Unión. Le estoy muy agradecido porque me abrió las puertas cuando venía cascoteado desde mi país. Me dolió mucho que se piense que soy un malagradecido”, remarcó el arquero nacido en Juan Lacaze, quien defendió siempre el cariño que mantiene por la institución santafesina.

El tiempo le dio la razón a Cardozo

Sin embargo, más allá de las aclaraciones, el tiempo terminó dándole respaldo futbolístico a aquella determinación. Cardozo dejó Unión, Leonardo Madelón decidió no sostenerlo como prioridad y el arquero encontró en Belgrano el escenario ideal para relanzar su carrera. No solamente se consolidó como titular, sino que además fue pieza clave en la histórica consagración del Pirata en el Torneo Apertura.

image

UniEl uruguayo fue determinante en el recorrido del conjunto cordobés hacia el título, especialmente en los cruces decisivos. Belgrano eliminó justamente a Unión en Córdoba y luego coronó el campeonato, con Cardozo convertido en una de las grandes figuras del equipo de Ricardo Zielinski.

Las declaraciones de Thiago Cardozo, campeón con Belgrano

“Fuimos muy fuertes en los momentos adversos y supimos aprovecharlos. Desde que se confirmó Córdoba como sede sentíamos que estaba para nosotros”, confesó el arquero tras la consagración, en referencia a una campaña que tuvo como gran impulso emocional la eliminación de Talleres en octavos de final.

A la hora de hablar de sus actuaciones, Cardozo evitó quedarse con una atajada puntual y dejó una definición muy ligada al puesto. “El arquero vive al límite. Cualquier pelota puede terminar en gol. Hay intervenciones que quedan en la retina, pero todas son importantes”, explicó.

LEER MÁS: A la espera de la continuidad de Madelón, el plantel de Unión fue licenciado hasta el 15 de junio

También dedicó elogios al “Ruso” Zielinski, uno de los entrenadores que más confianza le transmitió desde su llegada a Córdoba. “Siempre transmite paz. Maneja muy bien las emociones y eso al jugador le da tranquilidad. Si te pone es porque confía en vos”, afirmó.

Belgrano ya dejó pasar una primera opción de compra por el arquero, aunque todavía conserva otra cláusula para adquirir su pase en 1.200.000 dólares. Mientras tanto, Cardozo disfruta de un presente que parece confirmar que aquella apuesta personal, tan discutida en Santa Fe, terminó siendo acertada.