El uno por uno de Colón en el opaco empate ante Mitre en el Brigadier López

Colón tuvo todo para ganarlo, pagó caro su falta de gol, empató ante Mitre y no pudo sostenerse en la punta de la Zona A. Ignacio Lago, por lejos, el mejor.

Colón igualó 1-1 frente a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López y dejó pasar una oportunidad muy importante para mantenerse en la cima de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de Ezequiel Medrán fue claramente superior durante gran parte del encuentro, generó muchas situaciones de gol y abrió el marcador a través de Ignacio Lago, pero volvió a fallar en la definición y terminó pagando caro su falta de contundencia.

El Sabalero dominó especialmente por el sector derecho, donde se destacaron Marcioni, Sarmiento y las subidas de Peinipil. Lago fue el hombre más peligroso en ofensiva y estuvo cerca de ampliar la ventaja en varias ocasiones, incluso con dos remates que terminaron pegando en los palos. Sin embargo, cuando parecía tener controlado el partido, Mitre encontró el empate mediante un cabezazo de Marcos Machado en el complemento.

En el tramo final, Colón fue con todo en busca de la victoria, empujado por su gente, pero se encontró con una gran actuación del arquero Ledesma y con su propia falta de eficacia. El empate dejó mucha bronca en el Brigadier López, ya que el equipo rojinegro mereció bastante más, aunque terminó resignando dos puntos clave y cayendo hasta el cuarto lugar de la tabla.

El boletín de calificaciones de Colón ante Mitre

Matías Budiño (7): En el primer tiempo tuvo solo que intervenir ante leves remates de Mitre en el complemento le tapó un gran remate a Machado, y en el empate de Mitre no pudo hacer nada ante la falla de Pier Barrios. En el final le tapó un tremendo remate a Axel López que tenía destino de gol.

Mauro Peinipil (5): Discreto partido del lateral, en el primer tiempo estuvo muy activo, en el segundo también empujó. Fue el sector por dónde más atacó Colón, y se asoció permanentemente.

Pier Barrios (4): Quedó muy expuesto en el gol de Machado, ya que falló insólitamente, no digno de su experiencia y jerarquía. En el final sufrió demasiado ante los cambios ofensivos que hizo Medrán.

Sebastián Olmedo (4): Falló en la jugada donde llegó el gol de Mitre ante Colón y no lo pudo salvar su compañero Pier Barrios. Opaca presentación del paraguayo.

Leandro Allende (4): No levanta, flojísimo partido del lateral izquierdo, que es uno de los puntos más flojos de Colón. No aportó en ataque, y en defensa casi no incidió, ya que Mitre volcó todo en el segundo tiempo por el otro lado.

Ignacio Antonio (5): Había arrancado de muy buena manera, pero se fue desinflando. Está bastante lejos de su mejor versión, la de los primeros partidos de Colón.

Matías Muñoz (4): Muy flojo partido, su producción hizo que se extrañara mucho a Federico Lértora. Desde su expulsión ante Morón bajó muchísimo su nivel.

Julián Marcioni (5): Buen primer tiempo del exjugador de Patronato. En la primera se la puso en la cabeza a Lago, que definió a las manos del arquero de Mitre. Se fue diluyendo con el correr de los minutos. Otro partido que no termina jugando los 90 minutos.

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Darío Sarmiento (7): Muy buen partido del exjugador de Estudiantes y Tigre, cuando se juntó con Ignacio Lago marcaron la diferencia. La gente lo aplaudió, en su mejor partido en el Brigadier López.

Ignacio Lago (8): Anotó el gol de Colón en el primer tiempo, y en el complemento también generó una gran sociedad con Sarmiento. Estrelló dos tiros libres en el travesaño. Gran momento del exjugador de Talleres.

Alan Bonansea (5): Muy buen primer tiempo, siendo una de las figuras del equipo. Se la bajó a Nacho Lago para abrir el marcador pero está peleado con el arco. Le cometieron un claro penal en el primer tiempo, cuando ganaba Colón, que obvió el árbitro Álvaro Carranza. Se perdió un gol increíble en el segundo tiempo.

Lucas Cano (4): Ingresó tras el empate de Mitre, con un Colón volcado al ataque. Otra oportunidad que desaprovechó.

Facundo Castro (-): Casi que no tocó la pelota. Ingresó como salvador, pero es otro de los jugadores a los que se le agota el crédito.

Agustín Toledo (-): Ingresó para darle más fútbol al mediocampo pero se convirtió esa zona en una de paso, ya que Colón estuvo volcado totalmente al ataque, y Mitre parado de contra.