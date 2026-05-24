Todos, en contra de Colón: Morón ganó, alcanzó la punta en la Zona A

Colón dejó escapar una gran oportunidad en el Brigadier López y terminó una fecha adversa, con Morón y Ciudad Bolívar en la cima del campeonato.

La igualdad 1-1 frente a Mitre de Santiago del Estero no solo dejó bronca en el mundo Colón por la cantidad de situaciones desperdiciadas, sino también un fuerte impacto en la tabla de posiciones. El equipo de Ezequiel Medrán arrancó la fecha como líder, pero terminó cerrándola en el cuarto lugar de la Zona A de la Primera Nacional.

El conjunto rojinegro dominó gran parte del partido, generó numerosas chances y tuvo a Ignacio Lago como principal figura ofensiva, aunque volvió a pagar muy cara su falta de contundencia. El empate de Marcos Machado para Mitre terminó siendo un golpe demasiado duro para un equipo que mereció mucho más.

Morón y Bolívar aprovecharon el empate de Colón

Mientras Colón resignaba puntos en Santa Fe, Deportivo Morón hizo los deberes y derrotó 2-0 a Estudiantes de Caseros en el Nuevo Francisco Urbano. El equipo de Walter Otta volvió al triunfo tras tres fechas y alcanzó los 25 puntos, misma cantidad que Ciudad Bolívar, que había ganado previamente su compromiso ante San Telmo.

De esta manera, Morón y Bolívar quedaron compartiendo la punta del campeonato, mientras que el Sabalero quedó relegado detrás de ambos y también de Godoy Cruz, que se recuperó con una contundente goleada 4-0 frente a All Boys en Mendoza.

Una tabla cada vez más apretada

La fecha volvió a confirmar la enorme paridad de la Primera Nacional. Entre los equipos de arriba hay muy poca diferencia y cualquier traspié se paga caro. Colón lo sufrió en carne propia: pasó de defender el liderazgo a quedar cuarto en apenas una jornada.

Además, Deportivo Madryn volvió a prenderse con su triunfo 2-1 sobre Chaco For Ever y Ferro también sumó de a tres ante Central Norte. Todo esto genera un escenario muy ajustado de cara al tramo decisivo de la primera rueda.

La necesidad de volver a ganar

Más allá de las buenas sensaciones futbolísticas que dejó por momentos el equipo, en Colón preocupa haber dejado escapar otra chance importante como local. El Sabalero volvió a mostrar intensidad, volumen ofensivo y generación de juego, pero otra vez quedó condicionado por la falta de eficacia.

Ahora, el desafío será rápidamente pasar de página y recuperar terreno en una tabla donde cada punto vale muchísimo y donde varios equipos vienen empujando fuerte en la pelea por el ascenso.