El psicofísico, un requisito indispensable para conductores profesionales

El servicio es desarrollado por la organización Camioneros (integrada por el sindicato, la obra social, la fundación y el área de psicofísico), que cuenta con varios años de experiencia y presencia en ciudades como Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto

El examen psicofísico es un requisito obligatorio para todos los conductores profesionales , tanto en el transporte de cargas como de pasajeros . Choferes de camiones, colectivos, taxis, remises, ambulancias y servicios de emergencia deben realizar este control para obtener o renovar su licencia habilitante .

En la región, el servicio es desarrollado por la organización Camioneros (integrada por el sindicato, la obra social, la fundación y el área de psicofísico ), que cuenta con varios años de experiencia y presencia en ciudades como Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto , facilitando el acceso a conductores de toda la provincia.

El psicofísico es una evaluación integral que incluye distintos estudios médicos exigidos por la normativa vigente, entre ellos análisis de laboratorio, electrocardiograma, controles oftalmológicos y otras pruebas específicas. El objetivo es garantizar que el conductor se encuentre en condiciones de salud adecuadas para desarrollar una actividad que implica responsabilidad permanente en la vía pública.

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Además de cumplir con una exigencia administrativa, especialistas destacan que el psicofísico permite detectar de manera temprana posibles patologías, muchas veces sin síntomas visibles, lo que no solo mejora la calidad de vida del trabajador sino que también contribuye a la seguridad vial en rutas y caminos.

El certificado tiene validez nacional, por lo que puede ser presentado ante cualquier organismo que lo requiera. El procedimiento contempla la realización de los estudios médicos y, posteriormente, la validación del apto por parte de la Agencia de Seguridad Vial, que es quien lo incorpora al sistema para la emisión de la licencia correspondiente.

En este contexto, el esquema desarrollado por Camioneros (con el respaldo de su obra social) se consolida como una alternativa de referencia en la provincia, combinando experiencia, cobertura territorial y un enfoque orientado tanto al cumplimiento de la normativa como al cuidado de la salud de los conductores.

En la ciudad de Santa Fe, la atención se realiza en Av. Rivadavia 2845 (WhatsApp 3426156850), por orden de llegada. Desde el sector destacan que, más allá del trámite, el psicofísico se consolida como una herramienta clave para el cuidado de la salud de los trabajadores y la prevención de riesgos en la vía pública.