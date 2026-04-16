Detuvieron a un menor de 15 años armado en plena calle en el norte de la ciudad de Santa Fe

El procedimiento ocurrió durante un control preventivo en avenida Peñaloza y Padre Genesio

En la madrugada de este jueves, personal del Comando Radioeléctrico de Santa Fe protagonizó un nuevo procedimiento en el marco de los habituales operativos de control preventivo , que derivó en el hallazgo de un arma de fuego en poder de un menor de edad .

El hecho ocurrió en la zona de Avenida Peñaloza y Padre Genesio, donde los efectivos se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo. Allí, los uniformados procedieron a la interceptación e identificación de un joven de 15 años, en actitud que motivó el chequeo de rutina.

Durante la requisa, los agentes descubrieron que el adolescente llevaba oculta, a la altura del tobillo izquierdo, una pistola calibre 22, la cual contaba con su cargador colocado, lo que generó una inmediata intervención policial.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del arma de fuego y al resguardo del menor, conforme a los protocolos vigentes.

Posteriormente, el joven fue trasladado a la Sección Asuntos Juveniles, donde se dio continuidad a las actuaciones de rigor, con intervención de las autoridades correspondientes.

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