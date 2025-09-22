Uno Santa Fe | secretario

El secretario del Tesoro de EE.UU. apoya a la Argentina y Milei: "Todas las opciones están sobre la mesa"

Scott Bessent aseguró que “Argentina volverá a ser grande”. El funcionario destacó además que las oportunidades para la inversión privada “siguen siendo amplias”

22 de septiembre 2025 · 10:43hs
El secretario del Tesoro de EE.UU. apoya a la Argentina y Milei: Todas las opciones están sobre la mesa

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este lunes que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina y aseguró que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

A través de una serie de mensajes publicados en la red X, Bessent sostuvo que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

El funcionario destacó además que las oportunidades para la inversión privada “siguen siendo amplias” y remarcó que “Argentina volverá a ser grande”, un mensaje que respondió el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gracias Secretario Scott Besent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”.

Apoyo

En ese marco, reiteró su confianza en la agenda de disciplina fiscal y reformas pro-crecimiento impulsada por el presidente Javier Milei, a la que calificó como “necesaria para romper con la larga historia de declive del país”.

Bessent recordó que ya en abril había manifestado el compromiso de Estados Unidos con el pueblo argentino y con la gestión de Milei. Finalmente, adelantó que este martes se reunirá junto al presidente Joe Biden con el mandatario argentino en Manhattan, encuentro sobre el que brindarán mayores detalles tras su realización.

secretario Argentina Milei

