Cambio de horario para Estudiantes (BA)-Colón en Caseros

La AFA modifició el horario del partido de la próxima fecha, 32 y penúltima de la Zona B, donde visitará a Estudiantes en Caseros.

22 de septiembre 2025 · 12:54hs
La Primera Nacional confirmó una modificación en la programación de la fecha 33 de la Zona B. El partido entre Estudiantes de Buenos Aires y Colón, previsto para el próximo sábado 27 de septiembre en el Estadio Ciudad de Caseros, se disputará finalmente a partir de las 17.30.

Cómo llegará Colón a este partido en Caseros

El Sabalero llega a este compromiso con el alivio de haber asegurado la permanencia en la categoría, luego de la derrota de Talleres de Remedios de Escalada y el empate de Defensores Unidos, resultados que lo dejaron a resguardo sin depender de su propio punto cosechado frente a Deportivo Morón.

LEER MÁS: Qué estará en juego en Colón en las dos últimas fechas de la temporada

Aun así, el 0-0 en el Brigadier López significó un corte a la racha negativa de derrotas consecutivas y, en lo anímico, aportó un mínimo bálsamo en medio de una temporada marcada por el sufrimiento.

Para Colón, el cruce en Caseros será la penúltima escala de un año olvidable, con la necesidad de sumar para maquillar en parte su imagen.

Lo que le queda a Colón en la Primera Nacional

Después de visitar a Estudiantes, el conjunto rojinegro cerrará su participación en la temporada como local ante Defensores Unidos, en Santa Fe, con el objetivo de despedirse frente a su gente y empezar a pensar en lo que vendrá.

LEER MÁS: Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

El cambio de horario, de esta manera, reorganiza la grilla del fin de semana y pone a Colón nuevamente en escena en una jornada sabatina que, aunque ya sin la tensión de la lucha por la permanencia, tendrá el desafío de empezar a reconstruir credibilidad de cara al futuro inmediato.

