Miguel Ángel Russo, otra vez internado para chequeos médicos

El entrenador de Boca fue hospitalizado cuando fue a hacerse los chequeos médicos correspondientes.

22 de septiembre 2025 · 13:08hs
Miguel Ángel Russo, otra vez internado para chequeos médicos

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, fue internado nuevamente al asistir a la clínica a realizarse los chequeos médicos correspondientes.

Los médicos del sanatorio Fleni encontraron al experimentado director técnico deshidratado y debil, a 20 días de que le sucediese el mismo episodio por el que también fue hospitalizado.

Debido a esto, al entrenador oriundo de Lanús le realizarán una serie de estudios para determinar si continuará internado o si podrá ser dado de alta este mismo lunes, jornada en que el plantel de Boca tiene libre tras el empate 2-2 ante Central Córdoba y en la que Russo aprovechó para realizar los chequeos médicos correspondientes.

El antecedente de internación de Russo

El pasado martes 2 de septiembre, luego de lo que fue la victoria por 2-0 sobre Aldosivi de Mar del Plata, el ex Rosario Central se había presentado en el sanatorio Fleni para realizarse los chequeos médicos correspondientes y, luego de haber superado sin inconvenientes tomografías, resonancias y análisis de sangre, en un estudio de orina se descubrió que padecía una infección urinaria.

En ese momento, la primera decisión fue mantenerlo en el instituto durante gran parte del día, otorgándole antibióticos con suero pero terminó siendo internado por precaución.

Al entrenador se le administró medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y, finalmente, Russo fue dado de alta el viernes 5, habiendo permanecido tres días internado.

Russo Boca Central Córdoba
