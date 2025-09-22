Polémica mundial: Trump apunta al paracetamol como responsable del autismo

Laboratorios y especialistas aseguran que no hay evidencia científica sobre el anuncio que haría este lunes el gobierno de Estados Unidos

Donald Trump , presidente de los Estados Unidos, abre este lunes una nueva polémica, esta vez en el campo científico. Con una población de especialistas mundiales en contra, anunciará que el consumo de paracetamol durante el embarazo provoca autismo, tal como lo adelantó The Washington Post.

El gobierno de Trump planea presentar "medidas" que incluyen advertencias sobre el uso de este analgésico ampliamente utilizado en todo el mundo.

En el funeral del ultraderechista Charlie Kir, el presidente republicano dijo: “Mañana (por este lunes) vamos a tener uno de los anuncios más importantes médicamente, creo, en la historia de nuestro país. Creo que lo encontrarán increíble. Creo que encontramos una respuesta al autismo”.

“Va a ser una de las conferencias de prensa más importantes que tendré, y la espero con ansias”, aseguró.

Se espera que los funcionarios del Departamento de Salud expresen su preocupación por el uso de mujeres embarazadas de acetaminofén, el principio activo del Tylenol, el denominado paracetamol en España y otros lugares del mundo.

¿Qué es el autismo?

El autismo o Trastorno del Espectro Autista (TEA) afecta el neurodesarrollo de las personas. Se caracteriza por dificultades en la comunicación e interacción social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos o estereotipados. Suele presentarse en los primeros años de vida y es una condición crónica con manifestaciones que varían mucho entre cada individuo.

Según registros del Ministerio de Salud de la Nación, de fines de 2023, en la Argentina había más de 114.000 personas certificadas con TEA. Las señales de alerta en niños pequeños incluyen falta de respuesta al nombre, ausencia de contacto visual o de juego imaginario, y dificultad para responder a órdenes simples.

"No produce autismo"

“El acetaminofén es la opción de analgésico más segura para las mujeres embarazadas según sea necesario durante todo el embarazo”, expresó en un comunicado publicado el domingo, la compañía Kenvue que produce marcas reconocidas, incluyendo Aveeno, Band-Aid, Benadryl, Listerine, Neutrogena y Tylenol.

“Más de una década de investigación rigurosa, respaldada por los principales profesionales médicos y reguladores de salud globales, confirma que no hay evidencia creíble que vincule el acetaminofén con el autismo”, remarcaron.