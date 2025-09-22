Uno Santa Fe | Información General | Polémica

Polémica mundial: Trump apunta al paracetamol como responsable del autismo

Laboratorios y especialistas aseguran que no hay evidencia científica sobre el anuncio que haría este lunes el gobierno de Estados Unidos

22 de septiembre 2025 · 13:19hs
Creo que encontramos una respuesta al autismo

"Creo que encontramos una respuesta al autismo", aseguró este domingo el presidente Donald Trump 

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, abre este lunes una nueva polémica, esta vez en el campo científico. Con una población de especialistas mundiales en contra, anunciará que el consumo de paracetamol durante el embarazo provoca autismo, tal como lo adelantó The Washington Post.

El gobierno de Trump planea presentar "medidas" que incluyen advertencias sobre el uso de este analgésico ampliamente utilizado en todo el mundo.

En el funeral del ultraderechista Charlie Kir, el presidente republicano dijo: “Mañana (por este lunes) vamos a tener uno de los anuncios más importantes médicamente, creo, en la historia de nuestro país. Creo que lo encontrarán increíble. Creo que encontramos una respuesta al autismo”.

“Va a ser una de las conferencias de prensa más importantes que tendré, y la espero con ansias”, aseguró.

Se espera que los funcionarios del Departamento de Salud expresen su preocupación por el uso de mujeres embarazadas de acetaminofén, el principio activo del Tylenol, el denominado paracetamol en España y otros lugares del mundo.

¿Qué es el autismo?

El autismo o Trastorno del Espectro Autista (TEA) afecta el neurodesarrollo de las personas. Se caracteriza por dificultades en la comunicación e interacción social, intereses restringidos y comportamientos repetitivos o estereotipados. Suele presentarse en los primeros años de vida y es una condición crónica con manifestaciones que varían mucho entre cada individuo.

Según registros del Ministerio de Salud de la Nación, de fines de 2023, en la Argentina había más de 114.000 personas certificadas con TEA. Las señales de alerta en niños pequeños incluyen falta de respuesta al nombre, ausencia de contacto visual o de juego imaginario, y dificultad para responder a órdenes simples.

dengue y embarazo.jpg

"No produce autismo"

“El acetaminofén es la opción de analgésico más segura para las mujeres embarazadas según sea necesario durante todo el embarazo”, expresó en un comunicado publicado el domingo, la compañía Kenvue que produce marcas reconocidas, incluyendo Aveeno, Band-Aid, Benadryl, Listerine, Neutrogena y Tylenol.

“Más de una década de investigación rigurosa, respaldada por los principales profesionales médicos y reguladores de salud globales, confirma que no hay evidencia creíble que vincule el acetaminofén con el autismo”, remarcaron.

Polémica Trump autismo
Noticias relacionadas
Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Captura del video publicado por la Shell de Crespo, Entre Ríos

Polémica por el video de una estación Shell en Entre Ríos: qué es el trend "Ahí viene la CM" que desató rechazo

Hoy es el día del estudiante en Argentina en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento

Día del Estudiante: ¿por qué se celebra hoy 21 de septiembre?

La enfermedad de Alzheimer afecta no solo la memoria

Día Mundial del Alzheimer: prevención, cuidado y nuevos avances científicos

Lo último

Lautaro Vargas, en modo figura para el Unión puntero de la zona A

Lautaro Vargas, en modo figura para el Unión puntero de la zona A

La EPE reduce hasta 18 veces los plazos de conexión: ahora podrán resolverse en 15 días y de forma digital

La EPE reduce hasta 18 veces los plazos de conexión: ahora podrán resolverse en 15 días y de forma digital

Está la sede y hora del partido River-Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Está la sede y hora del partido River-Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Último Momento
Lautaro Vargas, en modo figura para el Unión puntero de la zona A

Lautaro Vargas, en modo figura para el Unión puntero de la zona A

La EPE reduce hasta 18 veces los plazos de conexión: ahora podrán resolverse en 15 días y de forma digital

La EPE reduce hasta 18 veces los plazos de conexión: ahora podrán resolverse en 15 días y de forma digital

Está la sede y hora del partido River-Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Está la sede y hora del partido River-Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

UNO 106.3 renueva su programación y suma su streaming

UNO 106.3 renueva su programación y suma su streaming

El plantel de Colón descansa tras encontrar algo de paz con la salvación

El plantel de Colón descansa tras encontrar algo de paz con la salvación

Ovación
Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Cambio de horario para Estudiantes (BA)-Colón en Caseros

Cambio de horario para Estudiantes (BA)-Colón en Caseros

El sol, polémico protagonista del empate que sufrió Unión

El sol, polémico protagonista del empate que sufrió Unión

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

El punto le terminó sirviendo a Unión para cerrar la fecha 9 como único líder de la Zona A

El punto le terminó sirviendo a Unión para cerrar la fecha 9 como único líder de la Zona A

Policiales
Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"