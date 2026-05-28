La exposición “Instantáneas de gloria”, del fotógrafo Gustavo Ortiz, abrirá este viernes en El Molino Fábrica Cultural. Se podrán ver el Balón de Oro, el Botín de Oro y camisetas utilizadas por Lionel Messi en las finales de Qatar 2022 y la Copa América 2021. La entrada será gratuita.

El universo Messi llega a Santa Fe con una muestra única de fotos históricas y objetos personales del campeón del mundo

Lionel Messi será protagonista desde este viernes en la ciudad de Santa Fe con la inauguración de “Instantáneas de gloria” , una muestra fotográfica que recorre distintos momentos de la carrera del capitán de la Selección argentina a través de 150 imágenes tomadas por el fotógrafo Gustavo Ortiz.

La exposición abrirá sus puertas este viernes 29 de mayo a las 19 en El Molino Fábrica Cultural y podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 12 de junio.

Impulsada por Lotería de Santa Fe y el Gobierno provincial, la propuesta no sólo reconstruye el recorrido deportivo de Messi, sino también la mirada de Ortiz, quien siguió de cerca la carrera del rosarino durante años.

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“El archivo que construí a lo largo de estos años me permitió registrar la evolución de Messi desde sus comienzos hasta la consagración mundial”, señaló el fotógrafo.

La muestra, que ya tuvo una primera presentación en el Museo del Deporte Santafesino, incluye imágenes de los primeros pasos de Messi en juveniles, el título en el Mundial Sub-20 de 2005, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las finales perdidas y las posteriores consagraciones en la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Objetos históricos del capitán argentino

Además de las fotografías, la exposición contará con objetos personales de enorme valor simbólico y deportivo. Entre ellos se destacan el Botín de Oro y el Balón de Oro que la familia Messi donó al Museo del Deporte Santafesino.

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También se exhibirán camisetas utilizadas por el capitán argentino en dos partidos históricos: la final del Mundial de Qatar 2022 y la final de la Copa América 2021 en Brasil, ambos títulos obtenidos por la Selección argentina con Messi como gran figura.

También proyectarán “Elijo creer”

Como parte de las actividades especiales, el sábado 6 de junio a las 16 se realizará la proyección de Elijo creer, la película oficial de la AFA sobre el Mundial de Qatar 2022, narrada por Ricardo Darín.

Días y horarios

La muestra podrá visitarse en El Molino Fábrica Cultural, ubicado en Bv. Gálvez 2350 de la ciudad de Santa Fe, desde el 29 de mayo hasta el 12 de junio.

Estará abierta de lunes a viernes de 10 a 18 y sábados y domingos de 16 a 20.

Luego de su paso por la capital provincial, “Instantáneas de gloria” continuará su recorrido por otras ciudades santafesinas: Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista.