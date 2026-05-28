Tras descartar ébola, confirmaron qué enfermedad tenía el hombre aislado en San Lorenzo

El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que los estudios de laboratorio confirmaron el diagnóstico del marinero que permanecía bajo seguimiento sanitario. La embarcación había sido interdictada de manera preventiva en el puerto de San Lorenzo.

Confirmaron el diagnóstico del hombre que estuvo aislado por sospecha de ébola en San Lorenzo

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe confirmó que el tripulante de una embarcación amarrada en el puerto de San Lorenzo no tiene ébola y que los estudios de laboratorio determinaron que cursa un cuadro de herpes zóster .

El caso había generado un fuerte operativo sanitario luego de que el hombre, un joven que se desempeñaba a bordo del buque, presentara síntomas compatibles con una enfermedad infecciosa: fiebre, vómitos, lesiones cutáneas eritemato-ampollares, dolores musculares y tos .

Según informaron desde la cartera sanitaria provincial, desde un primer momento se trabajó de manera coordinada con Sanidad de Fronteras de Nación y, tras la evaluación clínica inicial, se descartó la sospecha de ébola, aunque igualmente se solicitaron estudios específicos ante un diagnóstico presuntivo de herpes zóster.

El paciente permanece internado y estable

Debido a la persistencia de la fiebre y a un cuadro de deshidratación, el tripulante fue trasladado el miércoles a un efector privado para continuar con su atención y seguimiento médico.

Desde el Ministerio precisaron que el paciente permanece estable y que durante todo el operativo se aplicaron las medidas de precaución correspondientes, conforme a los protocolos sanitarios vigentes.

Levantan la interdicción preventiva del barco

Tras la confirmación del diagnóstico y la evolución favorable del cuadro, la Unidad Sanitaria de Fronteras resolvió levantar la interdicción preventiva que pesaba sobre la embarcación.

La medida había sido adoptada como parte de un protocolo sanitario preventivo, mientras se analizaba el cuadro clínico del tripulante y se descartaban enfermedades infecciosas de mayor riesgo epidemiológico.