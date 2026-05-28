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Messi, protagonista de una muestra fotográfica en el Molino Fábrica Cultural

Lionel Messi será protagonista en el Molino Fábrica Cultural cuando este viernes, a las 19, se inaugure “Instantáneas de gloria”, la muestra de fotos de Gustavo Ortiz

28 de mayo 2026 · 17:35hs
Messi, protagonista de una muestra fotográfica en el Molino Fábrica Cultural

Lionel Messi será protagonista en el Molino Fábrica Cultural cuando este viernes, a las 19, se inaugure “Instantáneas de gloria”, la muestra de fotos de Gustavo Ortiz que recorre parte de la carrera del astro rosarino a través de 150 imágenes. Impulsada por Lotería de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia, la exposición podrá visitarse de manera gratuita hasta el 12 de junio en el espacio ubicado en Bv. Gálvez 2350 de la ciudad de Santa Fe.

“Instantáneas de gloria” no sólo narra la historia de Messi sino que también pone en valor la mirada de Gustavo Ortiz, fotógrafo que capturó cada instante. “El archivo que construí a lo largo de estos años me permitió registrar la evolución de Messi desde sus comienzos hasta la consagración mundial”, señaló Ortiz. Esta muestra itinerante, que un mes atrás se inauguró en el Museo del Deporte Santafesino de Rosario, recorre momentos de Lio desde sus inicios en juveniles, los títulos en el Mundial Sub-20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las finales que dejaron heridas, hasta las consagraciones en las copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Messi muestra 1

Foto y más de Lionel Messi

Además de las 150 fotografías, la exposición motorizada por Lotería de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia incluye objetos personales muy valiosos de Lionel Messi. Quienes la visiten podrán tanto el Botín de Oro como el Balón de Oro que la familia del astro donó al Museo del Deporte Santafesino, así como diferentes camisetas usadas por el mejor jugador del mundo con la Selección argentina tanto en la final del Mundial Qatar 2022 como en la final de la Copa América disputada en Brasil en 2021, ambos campeonatos obtenidos por la albiceleste con Messi como capitán y figura.

Además, el sábado 6 de junio, a las 16, se realizará la proyección de la película “Elijo creer”, el film oficial de la AFA sobre el Mundial de Qatar 2022, narrado por el actor argentino Ricardo Darín.

Messi muestra 2

Días y horarios

La muestra podrá visitarse en El Molino, Fábrica Cultural (Bv. Gálvez 2350, ciudad de Santa Fe), desde este 29 de mayo hasta el 12 de junio. Estará habilitada de lunes a viernes, de 10 a 18, y sábados y domingos, de 16 a 20.

Una vez finalizada la exposición en Santa Fe, la muestra recorrerá otras localidades de la provincia: Venado Tuerto, del 15 al 21 de junio; Rafaela, del 24 al 30 de junio; y Reconquista, del 4 al 11 de julio.

Messi Santa Fe El Molino - Fábrica Cultural
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