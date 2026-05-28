En silencio, Colón empezó a mover fichas para cambiarle la cara al plantel

El mánager Diego Colotto tiene varias negociaciones en caradas –¿una cerrada?– pensando en los retoques del plantel de Colón. Las prioridades

En Colón entendieron que pelear arriba no alcanza. Para sostener una candidatura al ascenso, el plantel necesita algo más que buenos momentos, sino variantes, jerarquía y golpe de efecto. Por eso, aunque todavía resta camino por recorrer en la Primera Nacional , ya hay gestiones pensando en el segundo semestre.

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Evitando ahondar en detalles, el DT Ezequiel Medrán mantiene reuniones constantes con el mánager Diego Colotto para definir hacia dónde apuntará. Porque más allá de la posición en la tabla, internamente reconocen que hay puestos donde el plantel quedó corto y necesita un salto de calidad. "Las fechas te van dando señales", dijo el técnico en varias ocasiones.

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En ese escenario, Colón avanzó con determinación por una incorporación, que por ahora no se filtró. Las gestiones avanzaron a tal punto que hoy el acuerdo estaría encaminado. La intención sería esperar el cierre de la primera rueda para acelerar los pasos finales y recién ahí oficializar el movimiento.

Diego Colotto Colotto tiene varios frentes avanzados en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón tiene cuatro cupos para incorporar

Uno de los futbolistas que más seduce en Santa Fe es el volante ofensivo Marcelo Eggel, aunque la negociación aparece empantanada por una postura firme de Deportivo Maipú: solo contemplar una venta. Esa condición, por ahora, enfría cualquier resolución inmediata.

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El DT pretende sumar un 9, un extremo desequilibrante y un mediocampista creativo. La idea sería aprovechar al máximo los cuatro cupos disponibles, especialmente si aparecen salidas en el actual plantel. ¿Un lateral izquierdo también? Todo es posible. Porque ojo, porque también puede haber despedidas. Con un campeonato cada vez más exigente y una segunda rueda que suele definir todo en la Primera Nacional, el Sabalero decidió jugar al anticipo. Mientras afuera todavía se habla del presente, adentro ya se está diseñando el futuro.