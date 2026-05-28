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La reserva de Unión falló en casa ante Gimnasia (M) y dejó pasar una chance clave

Unión cayó 2-0 ante Gimnasia (M) en La Tatenguita por la 15ª fecha de la zona A del Apertura Proyección y no pudo acercarse a los puestos de playoffs

Ovación

Por Ovación

28 de mayo 2026 · 16:56hs
La reserva de Unión falló en casa ante Gimnasia (M) y dejó pasar una chance clave

Prensa Unión

La reserva de Unión sufrió un duro golpe este miércoles en La Tatenguita al caer 2-0 frente a Gimnasia de Mendoza por la fecha 15 del Torneo Apertura Proyección y desaprovechó una oportunidad importante para acercarse a los puestos de playoffs.

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El único gol de la tarde llegó a los 10 minutos del primer tiempo, cuando Luciano Videla aprovechó una de las pocas situaciones claras que tuvo el conjunto mendocino. Ya en el complemento, Martín Úbeda liquidó la historia a los 35 minutos.

A partir de ahí, el encuentro se jugó con dientes apretados. Unión intentó tomar protagonismo y manejar la pelota, pero nunca encontró claridad suficiente para romper el orden defensivo de la visita. Le costó generar situaciones limpias y terminó chocando más con la ansiedad que con el rival.

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La derrota pega especialmente por el contexto. El Tatengue necesitaba sumar de a tres para meterse de lleno en la pelea por la clasificación, pero terminó quedando estacionado en los 20 puntos y ahora aparece a cuatro unidades de Atlético Tucumán, que ocupa el último puesto de acceso a playoffs. En la parte alta de la tabla, Vélez continúa marcando el ritmo con 35 unidades.

Por la fecha 16, Unión visitará a Godoy Cruz el miércoles 3 de junio, desde las 15, con la necesidad de recuperar terreno y sostener la ilusión de pelear por un lugar entre los mejores del torneo.

La formación de Unión

Agustín Chávez; Nazareno Fazzi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Santino Vera y Mateo Peresutti; Facundo Iacono, Lucas Cacciabué y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.

Unión Reserva Gimnasia de Mendoza
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