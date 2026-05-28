Uno Santa Fe | Colón | Colón

Enfoque: Colón pierde efectividad y las victorias comienzan a faltar

Colón perdió contundencia y empieza a quedar atrapado en partidos cerrados donde le cuesta imponer condiciones. De los últimos cinco partidos ganó solo uno

Ovación

Por Ovación

28 de mayo 2026 · 14:29hs
Enfoque: Colón pierde efectividad y las victorias comienzan a faltar

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón ya masticó la bronca por los dos puntos que dejó en el camino en casa ante Mitre para enfocarse en dar la talla ahora en la visita del sábado a Almirante Brown. De igual modo, el resultado afloró una tendencia que comienza a repetirse demasiado: le cuesta cada vez más hacer daño.

• LEER MÁS: Colón, con un duro trance de torneo: ¿será clave para la continuidad de Medrán?

El golpe no estuvo únicamente en la tabla. También apareció en el espejo del pasado reciente. Basta retroceder algunos meses para encontrar a un Colón mucho más práctico y resolutivo. En la primera etapa del ciclo de Iván Delfino en 2024, el equipo construía victorias desde la contundencia. Llegaba poco, pero lastimaba mucho. Sobre todo, transmitía seguridad.

• LEER MÁS: Medrán mete mano y perfila dos cambios en Colón para visitar a Almirante Brown

El Colón de Medrán aún no llega a la cosecha de Delfino

Las estadísticas reflejan ese contraste de manera brutal. A esta altura del torneo pasado, el Sabalero había sumado 31 puntos, con 25 goles convertidos y apenas nueve recibidos. Hoy, con Ezequiel Medrán al mando, el escenario cambió: 24 unidades, 17 tantos a favor y 12 en contra. Lo bueno es que al menos está en el lote de arriba en la zona A.

Ezequiel medrán 1
Col&oacute;n lleva cinco sin perder, pero en esa brecha gan&oacute; solo uno.

Colón lleva cinco sin perder, pero en esa brecha ganó solo uno.

Pero el dato más inquietante no aparece en los números fríos, sino en la imagen que deja el equipo dentro de la cancha. Colón necesita demasiado esfuerzo para convertir situaciones simples. Por caso, Alan Bonanasea hace ocho partidos que no marca.

• LEER MÁS: Colón insiste por Eggel, pero Maipú fue contundente: "La única manera es una venta"

Incluso la racha actual expone esa contradicción. El Sabalero acumula cinco encuentros sin perder, aunque detrás de esa aparente solidez se esconde otra realidad: apenas ganó uno. Lo que antes parecía un equipo preparado para resolver partidos con autoridad, hoy transmite dudas. En una categoría donde la regularidad define ascensos y frustraciones, perder eficacia puede convertirse en un problema mucho más serio que haber resignado la punta.

Colón Almirante Brown Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
los pibes, relegados en un colon necesitado y armado para subir ya

Los pibes, relegados en un Colón necesitado y armado para subir ya

union y colon celebraron el 25 de mayo con mensajes de identidad y pertenencia

Unión y Colón celebraron el 25 de Mayo con mensajes de identidad y pertenencia

colon cambia el chip y acelera pensando en almirante brown con varios temas a evaluar

Colón cambia el chip y acelera pensando en Almirante Brown con varios temas a evaluar

cambio el dia del partido entre almirante brown y colon de la fecha 16

Cambió el día del partido entre Almirante Brown y Colón de la fecha 16

Lo último

Scaloni recortó la prelista del Mundial y dejó afuera a Mastantuono

Scaloni recortó la prelista del Mundial y dejó afuera a Mastantuono

El jugador de Colón que más se revalorizó en la actual Primera Nacional

El jugador de Colón que más se revalorizó en la actual Primera Nacional

Polémica en la Copa Argentina: Racing le pidió a la AFA jugar después del Mundial

Polémica en la Copa Argentina: Racing le pidió a la AFA jugar después del Mundial

Último Momento
Scaloni recortó la prelista del Mundial y dejó afuera a Mastantuono

Scaloni recortó la prelista del Mundial y dejó afuera a Mastantuono

El jugador de Colón que más se revalorizó en la actual Primera Nacional

El jugador de Colón que más se revalorizó en la actual Primera Nacional

Polémica en la Copa Argentina: Racing le pidió a la AFA jugar después del Mundial

Polémica en la Copa Argentina: Racing le pidió a la AFA jugar después del Mundial

Apertura Liga Próximo: Gimnasia se convirtió en el primer semifinalista

Apertura Liga Próximo: Gimnasia se convirtió en el primer semifinalista

Enfoque: Colón pierde efectividad y las victorias comienzan a faltar

Enfoque: Colón pierde efectividad y las victorias comienzan a faltar

Ovación
El jugador de Colón que más se revalorizó en la actual Primera Nacional

El jugador de Colón que más se revalorizó en la actual Primera Nacional

Colón, entre los que más generan y los que pelean arriba en la Zona A

Colón, entre los que más generan y los que pelean arriba en la Zona A

Colón mantendrá el mismo esquema táctico con la presencia de Darío Sarmiento

Colón mantendrá el mismo esquema táctico con la presencia de Darío Sarmiento

Colón insiste por Eggel, pero Maipú fue contundente: La única manera es una venta

Colón insiste por Eggel, pero Maipú fue contundente: "La única manera es una venta"

Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo del año y eliminó a Sinner en Roland Garros

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!