El uno por uno de Unión en el empate ante Central

Brian Blasi (4): No está pasando un buen momento, no se lo nota confiado y en consecuencia no brinda seguridad. En el segundo tiempo pasó a jugar como lateral derecho.

Matías Nani (3): De manera insólita convirtió un gol en contra, pero además en el segundo gol lo anticipó Marinelli. Lo mejor fue un despeje en el final del partido evitando un gol del Canalla. Se lo observa muy inseguro.

Claudio Corvalán (4): Otro de los defensores que no está jugando bien. Le cuesta en el mano a mano y además no aporta en ataque. Casi que no se proyecta.

Juan Ignacio Nardoni (6): Correcto partido, se la bancó en el medio, robó varias pelotas y cuando pudo intentó romper líneas. Sin dudas que se ganó un lugar en el equipo.

Ezequiel Cañete (4): Pesó muy poco en el partido, es uno de los jugadores que venía de sufrir coronavirus y además venía con poco rodaje. Y esa falta de ritmo futbolístico se notó.

Gastón González (8): La gran figura de Unión, en el primer tiempo marcó un verdadero golazo a pura velocidad y precisión. Pero además desequilibró cada vez que se lo propuso, marcando la diferencia por su carril.

Javier Cabrera (7): Venía jugando un partido con aciertos y errores, pero marcó un golazo, con un furibundo disparo de derecha para establecer el 2-2 y cortar la racha negativa.

Fernando Márquez (5): Estrelló el travesaño con un remate de media distancia, le anularon un gol por posición adelantada y desvió un cabezazo. No se le está dando el gol y fue reemplazado.

Franco Troyansky (6): Si bien no le tocó convertir obligó siempre, cuando pudo se tiró atrás para generar juego en el final casi marca con un cabezazo y antes Romero le tapó un rebote que tenía destino de gol.

Franco Calderón (6): Buen retorno del marcador central, ingresó por la lesión de Vera y se lo observó firme en la marca y en el mano a mano. Además muy expeditivo, debería tener una chance como titular.

Fernando Elizari (-): Tuvo un par de remates al arco, pero le faltó precisión, es un jugador con mucha técnica y claridad pero debe involucrarse más en el partido.

Juan Manuel García (-): Las pelea a todas, no da una pelota por perdida, muestra mucha potencia física, aunque a veces debe serenarse para elegir la mejor opción. De todos modos está pidiendo titularidad.

Mauro Luna Diale (-):Ingresó en el final del partido, por lo cual poco pudo hacer. Aquella expulsión ante el Bahía le restó chances de tener más continuidad.

Juan Carlos Portillo (-): Ingresó para jugar el tiempo de descuento y contar con presencia en el juego áereo ante algún centro o córner que intentara Central.