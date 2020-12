Unión empató con Central y cortó la racha negativa

El elenco rojiblanco pegó de arranque con un golazo de Gastón González, el delantero zurdo arrancó desde tres cuartos de cancha y a pura velocidad y dominio ingresó al área y con un remate de zurda estableció el 1-0. Un verdadera joya del juvenil rojiblanco para establecer el 1-0.

https://twitter.com/FoxSportsArg/status/1341150217509462016 #Video #CopaDiegoMaradona ¡El Tatengue festeja en Rosario! Gastón González y un golazo para el 1-0 de Unión sobre el Canalla. https://t.co/Y60pe0ic7d — FOX Sports Argentina (@FoxSportsArg) December 21, 2020

En esos primeros minutos era Unión el que se mostraba mejor plantado, ante un Central sorprendido por el gol tempranero, pero además por el planteo del Tate. Pese al gol de ventaja, el conjunto visitante iba por más y no se especulaba. Y además complicaba y mucho por izquierda con Gónzalez.

Incluso estuvo cerca del segundo, pero Franco Troyansky no logró conectar bien una chance muy clara dentro del área. Pero cuando mejor jugaba el Tate, a los 21' un grosero error de Matías Nani le dio el empate al Canalla. El defensor quiso cortar un centro y de manera insólita metió la pelota en su propio arco.

https://twitter.com/FoxSportsArg/status/1341153888087498753 #Video #CopaDiegoMaradona Matías Nani la metió en su propio arco y Rosario Central se lo empató 1-1 a Unión. https://t.co/Ggpn0FAqXf — FOX Sports Argentina (@FoxSportsArg) December 21, 2020

Una injusticia el resultado dado que Unión jugaba mejor. Y pudo marcar el segundo a los 23' con un remate de Fernando Márquez que se desvió en Novaretti y pasó cerca del caño izquierdo del arco defendido por Romero y terminó en córner.

González la figura de Unión desequilibraba cada vez que se lo proponía por el sector izquierdo y por eso el Tate elegía jugar por esa zona. El Pocho Toyansky a los 33' se perdió un gol de cabeza dentro del área porque saltó antes y no logró impactar bien un gran centro de Cuqui Márquez.

Pero antes Central generó la mejor jugada colectiva, de izquierda a derecha y el lateral derecho Sangiovani con toda la libertad dentro del área remató por encima del horizontal. Unión era un equipo en ataque y otro en defensa dando las ventajas de siempre.

image.png En un partido entretenido Unión y Central igualaron 2-2, aunque el Tate dejó una mejor imagen.

Y así fue como a los 38' llegaría el segundo tanto del local. Un remate de media distancia de Fabián Rinaudo, la floja respuesta de Sebastián Moyano quien dio un rebote largo, además de estar mal ubicado. Y el delantero Alan Marinelli le ganó en velocidad a Nani y con un remate de derecha puso el 2-1.

Unión seguía generando en ataque pero a la falta de eficacia le agregaba una dosis de mala suerte. Ya que a los 40' el Cuqui Márquez remató desde afuera del área, el balón impactó en Novaretti y se estrelló en el travesaño cuando Romero nada tenía que hacer.

No caben dudas que el Tate se fue a los vestuarios con una derrota, por sus groseros errores y no por mérito del rival. Unión se terminó haciendo los dos goles y por eso pese a jugar bien de mitad de cancha hacia adelante debió resignar la victoria parcial.

https://twitter.com/FoxSportsArg/status/1341179140666511360 Central empató con Unión, pero sigue en lo más alto de su Zona. #CopaDiegoMaradonahttps://t.co/C04xPLrg5I — FOX Sports Argentina (@FoxSportsArg) December 22, 2020

En el inicio del segundo tiempo, Unión ya no fue tan claro en ataque, apenas un cabezazo desviado de Márquez apenas arrancó el complemento. Pero González no era el mismo de la primera etapa y en consecuencia le costaba más desequilibrar en ataque.

El partido ya no era tan de ida y vuelta como en los primeros 45'. El ritmo se aquietaba y eso le convenía al elenco rosarino que estaba arriba en el marcador. Unión ya no generaba peligro y por eso Juan Manuel Azconzábal mandó a la cancha a Juan Manuel García y Fernando Elizari.

Central resignaba el ataque y Unión hacía lo que podía. Le faltaban ideas en ataque, pero el Canalla en defensa no era garantía y por eso no iba a sorprender el gol del Tate. A los 30' un furibundo remate de Javier Cabrera le rompió el arco a Romero y el balón ingresó bien arriba y por el medio para el merecido 2-2.

Y en el final lo pudieron ganar cualquiera de los dos, Central con un cabezazo de Gamba y otro de Nani que casi termina con gol en contra. Y Unión con un testazo de Troyansky que se fue desviado y con un disparo imperfecto por parte de Elizari.

Aún así, el que estuvo más cerca de sumar los tres puntos fue Unión, que mejoró y mucho en relación a lo que venía mostrando en los anteriores partidos. No le alcanzó para ganar, pero al menos para cortar una racha de tres derrotas consecutivas y mirar el horizonte con algo más de esperanza.

Síntesis

Rosario Central: 12-Juan Pablo Romero; 17-Rafael Sangiovani, 14-Diego Novaretti, 6-Joaquín Laso, 3-Lautaro Blanco; 5-Rodrigo Villagra, 21-Fabián Rinaudo, 18-Franceso Lo Celso, 10-Emiliano Vecchio; 7-Alan Marinelli y 28-Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Unión 25-Sebastián Moyano; 36-Federico Vera, 17-Brian Blasi, 6-Matías Nani, 3-Claudio Corvalán; 7-Javier Cabrera, 30-Juan Nardoni, 26-Ezequiel Cañete; 41-Gastón González; 9Fernando Márquez y 22-Franco Troyansky. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Goles: PT 5' Gastón González (U), 21' Matías Nani e/c (C), 38' Alan Marinelli (C), ST 30' Javier Cabrera (U).

Cambios: ST 10' Franco Calderón x Vera (U), 21' Juan Manuel García x Márquez (U), Fernando Elizari x Cañete (U), 22' Facundo Almada x Sangiovani (C), 33' Joel López Pisano x Lo Celso (C), 43' Lucas Martínez Dupuy x Marinelli (C), Emmanuel Ojeda x Cristian Villagra (C) 44' Juan Carlos Portillo x Cabrera (U), Mauro Luna Diale x Blasi (U).

Amonestados: Marinelli, Lo Celso, Rinaudo y Villagra (C), Cabrera y García (U).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Gigante de Arroyito.