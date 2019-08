Tras varias horas montando guardia en el Instituto Patria, los periodistas mantuvieron un breve contacto con Alberto Fernández, el candidato presidencial del Frente de Todos, que ayer arrasó en las Paso logrando el 47 por ciento de los sufragios.

"Macri no me llamó en todos estos años, no creo que tenga que llamarme ahora", argumentó Fernández, en su primer contacto con los periodistas en las afueras del Instituto, tras la contundente victoria de ayer en las Paso, donde le sacó 15 puntos al oficialismo y se quedó con veintidós de los 24 distritos de todo el país.

Fernández se reunió esta tarde en el Instituto Patria con su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y con el candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para analizar precisamente los resultados de los comicios y repasaron la estrategia que instrumentarán para las elecciones de octubre.

Al respecto, Fernández aseguró que con Cristina Kirchner están "muy contentos" por la resolución de los comicios, al tiempo que le cerró la puerta a un eventual diálogo con el presidente Mauricio Macri. "No me llamó en estos años, no creo que tenga que llamarme ahora", afirmó.

"Estamos muy contentos, disfrutando del acompañamiento de la gente, entusiasmados", señaló el postulante a la presidencia por el Frente de Todos a los medios, y que fue reproducida por Infobae.

Sostuvo, además, que el "único" integrante que lo llamó tras la victoria fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Del encuentro también participó el candidato a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens.

Según confiaron voceros partidarios a Télam, la “cuestión económica” también fue materia de análisis, dada las repercusiones negativas que generó en los mercados el triunfo de ayer del binomio kirchnerista.

Los integrantes de la fórmula del Frente de Todos no se encontraron ayer ya que la expresidenta y actual senadora estuvo en Santa Cruz, y recién este mediodía llegó a la ciudad de Buenos Aires.

El Frente de Todos triunfó en las PASO al obtener el 47 por ciento de los votos sobre el binomio de Juntos por el Cambio Mauricio Macri-Miguel Pichetto que consiguió el 32 por ciento de los sufragios.