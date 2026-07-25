Pullaro destacó la inversión en obra pública en Santa Fe y afirmo que el Gobierno cuenta con "los recursos para pagar sin demoras"

El gobernador encabezó la apertura de sobres para dos obras clave en Rosario y defendió la política de inversión pública de la Provincia. Aseguró que Santa Fe cuenta con los recursos para sostener el ritmo de ejecución y afirmó que en 30 meses se invirtió un monto similar al de los ocho años anteriores.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes la apertura de sobres con las ofertas económicas para dos obras de infraestructura consideradas estratégicas para el Gran Rosario y aprovechó la ocasión para defender la política de inversión pública que lleva adelante la Provincia, en un contexto de retracción de la obra pública a nivel nacional.

Durante el acto, realizado en la sede de Gobierno de Rosario, el mandatario remarcó que Santa Fe cuenta con los recursos necesarios para sostener el ritmo de ejecución de las obras .

"Tenemos los recursos para pagar todas las obras sin demoras", afirmó, al tiempo que sostuvo que su gestión llegó para "resolver problemas históricos de la provincia y, particularmente, de la ciudad de Rosario".

Las intervenciones corresponden a la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario y a la rehabilitación del tramo final del Emisario Sur, que en conjunto representan una inversión oficial superior a los $51.650 millones.

Pullaro defendió la inversión pública

En su discurso, el gobernador aseguró que el denominado Acuerdo Rosario, impulsado junto al municipio, está permitiendo acelerar obras de infraestructura que, según dijo, tendrán un fuerte impacto en la ciudad.

En ese marco, destacó que muchos de los proyectos ya están próximos a finalizar mientras otros continúan ingresando en etapa de licitación, lo que, a su entender, demuestra que la obra pública mantiene un ritmo sostenido.

Además, reivindicó la decisión de continuar invirtiendo pese al complejo escenario económico nacional.

"Cuando no se roba, la plata alcanza", expresó Pullaro, y aseguró que Santa Fe aplica una política contracíclica para sostener el empleo y la actividad económica, aun cuando otras provincias redujeron o paralizaron la ejecución de obras.

El gobernador también puso el foco en la administración de los recursos públicos y afirmó que en apenas 30 meses la Provincia ejecutó un volumen de inversión en infraestructura similar al registrado durante los ocho años anteriores, gracias —según sostuvo— a una gestión más eficiente del Estado.

Las obras

La principal intervención licitada fue la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, que cuenta con un presupuesto oficial de $32.496 millones. El proyecto permitirá incrementar la capacidad de abastecimiento de agua potable para responder a la demanda de una población futura estimada en más de 250.000 habitantes.

Para ejecutar esa obra se presentaron diez ofertas de empresas y uniones transitorias.

Por otra parte, también se abrieron los sobres para la rehabilitación del tramo final del Emisario Sur, una obra destinada a mejorar el sistema de saneamiento de Rosario.

La intervención tiene un presupuesto oficial de $19.157 millones, un plazo de ejecución de 18 meses y recibió 14 ofertas.

Los trabajos contemplan la reconstrucción del tramo final del emisario, una infraestructura fundamental para avanzar en la separación de los sistemas pluvial y cloacal, optimizar el tratamiento de los efluentes y mejorar el funcionamiento del sistema de saneamiento urbano.

Del acto participaron también el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el vicepresidente de ASSA, Darío Boscarol; el senador provincial Ciro Seisas y la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, entre otras autoridades.