Uno Santa Fe | La provincia | Pullaro

Pullaro destacó la inversión en obra pública en Santa Fe y afirmo que el Gobierno cuenta con "los recursos para pagar sin demoras"

El gobernador encabezó la apertura de sobres para dos obras clave en Rosario y defendió la política de inversión pública de la Provincia. Aseguró que Santa Fe cuenta con los recursos para sostener el ritmo de ejecución y afirmó que en 30 meses se invirtió un monto similar al de los ocho años anteriores.

25 de julio 2026 · 09:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Pullaro puso en marcha la recuperación de la Ruta Nacional A012

gentileza

Pullaro puso en marcha la recuperación de la Ruta Nacional A012

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes la apertura de sobres con las ofertas económicas para dos obras de infraestructura consideradas estratégicas para el Gran Rosario y aprovechó la ocasión para defender la política de inversión pública que lleva adelante la Provincia, en un contexto de retracción de la obra pública a nivel nacional.

Durante el acto, realizado en la sede de Gobierno de Rosario, el mandatario remarcó que Santa Fe cuenta con los recursos necesarios para sostener el ritmo de ejecución de las obras.

"Tenemos los recursos para pagar todas las obras sin demoras", afirmó, al tiempo que sostuvo que su gestión llegó para "resolver problemas históricos de la provincia y, particularmente, de la ciudad de Rosario".

Las intervenciones corresponden a la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario y a la rehabilitación del tramo final del Emisario Sur, que en conjunto representan una inversión oficial superior a los $51.650 millones.

Pullaro defendió la inversión pública

En su discurso, el gobernador aseguró que el denominado Acuerdo Rosario, impulsado junto al municipio, está permitiendo acelerar obras de infraestructura que, según dijo, tendrán un fuerte impacto en la ciudad.

En ese marco, destacó que muchos de los proyectos ya están próximos a finalizar mientras otros continúan ingresando en etapa de licitación, lo que, a su entender, demuestra que la obra pública mantiene un ritmo sostenido.

Además, reivindicó la decisión de continuar invirtiendo pese al complejo escenario económico nacional.

"Cuando no se roba, la plata alcanza", expresó Pullaro, y aseguró que Santa Fe aplica una política contracíclica para sostener el empleo y la actividad económica, aun cuando otras provincias redujeron o paralizaron la ejecución de obras.

El gobernador también puso el foco en la administración de los recursos públicos y afirmó que en apenas 30 meses la Provincia ejecutó un volumen de inversión en infraestructura similar al registrado durante los ocho años anteriores, gracias —según sostuvo— a una gestión más eficiente del Estado.

Las obras

La principal intervención licitada fue la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, que cuenta con un presupuesto oficial de $32.496 millones. El proyecto permitirá incrementar la capacidad de abastecimiento de agua potable para responder a la demanda de una población futura estimada en más de 250.000 habitantes.

Para ejecutar esa obra se presentaron diez ofertas de empresas y uniones transitorias.

Por otra parte, también se abrieron los sobres para la rehabilitación del tramo final del Emisario Sur, una obra destinada a mejorar el sistema de saneamiento de Rosario.

La intervención tiene un presupuesto oficial de $19.157 millones, un plazo de ejecución de 18 meses y recibió 14 ofertas.

Los trabajos contemplan la reconstrucción del tramo final del emisario, una infraestructura fundamental para avanzar en la separación de los sistemas pluvial y cloacal, optimizar el tratamiento de los efluentes y mejorar el funcionamiento del sistema de saneamiento urbano.

Del acto participaron también el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el vicepresidente de ASSA, Darío Boscarol; el senador provincial Ciro Seisas y la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, entre otras autoridades.

Pullaro inversión obra pública
Noticias relacionadas
Juegos Suramericanos: Pullaro recorrió las obras en Rafaela y aseguró que la mayoría supera el 90% de avance

Juegos Suramericanos: Pullaro recorrió las obras en Rafaela y aseguró que la mayoría supera el 90% de avance

Histórica postulación: Pullaro invitó formalmente al papa León XIV a visitar a Rosario en noviembre

Histórica postulación: Pullaro invitó formalmente al papa León XIV a visitar la provincia de Santa Fe en noviembre

Prevención por El Niño: Pullaro reúne en Santa Fe a los intendentes del centro-norte para mitigar lluvias intensas a fin de año

Prevención por El Niño: Pullaro reúne en Santa Fe a los intendentes del centro-norte para mitigar lluvias intensas a fin de año

Pullaro: Messi representa un liderazgo sano que es lo que Argentina necesita para salir adelante

Pullaro: "Messi representa un liderazgo sano que es lo que Argentina necesita para salir adelante"

Lo último

Pullaro destacó la inversión en obra pública en Santa Fe y afirmo que el Gobierno cuenta con los recursos para pagar sin demoras

Pullaro destacó la inversión en obra pública en Santa Fe y afirmo que el Gobierno cuenta con "los recursos para pagar sin demoras"

Ludueña, entre la bronca y el orgullo en Unión: Estamos para pelear todo

Ludueña, entre la bronca y el orgullo en Unión: "Estamos para pelear todo"

El uno por uno de Unión en la igualdad frente al Calamar

El uno por uno de Unión en la igualdad frente al Calamar

Último Momento
Pullaro destacó la inversión en obra pública en Santa Fe y afirmo que el Gobierno cuenta con los recursos para pagar sin demoras

Pullaro destacó la inversión en obra pública en Santa Fe y afirmo que el Gobierno cuenta con "los recursos para pagar sin demoras"

Ludueña, entre la bronca y el orgullo en Unión: Estamos para pelear todo

Ludueña, entre la bronca y el orgullo en Unión: "Estamos para pelear todo"

El uno por uno de Unión en la igualdad frente al Calamar

El uno por uno de Unión en la igualdad frente al Calamar

Madelón no duda: El objetivo es volver a meter a Unión en la Sudamericana

Madelón no duda: "El objetivo es volver a meter a Unión en la Sudamericana"

Tarragona destacó el carácter de Unión: Este punto hay que valorarlo

Tarragona destacó el carácter de Unión: "Este punto hay que valorarlo"

Ovación
Ludueña, entre la bronca y el orgullo en Unión: Estamos para pelear todo

Ludueña, entre la bronca y el orgullo en Unión: "Estamos para pelear todo"

Tarragona destacó el carácter de Unión: Este punto hay que valorarlo

Tarragona destacó el carácter de Unión: "Este punto hay que valorarlo"

Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Ezequiel Medrán, ante otro partido determinante como DT de Colón

Ezequiel Medrán, ante otro partido determinante como DT de Colón

Fascendini fue presentado en Talleres: ¿por qué Unión no oficializó a Mosqueira?

Fascendini fue presentado en Talleres: ¿por qué Unión no oficializó a Mosqueira?

Policiales
Barrio Centenario: balearon una casa y hallaron once vainas servidas cerca del lugar donde ayer hubo un homicidio

Barrio Centenario: balearon una casa y hallaron once vainas servidas cerca del lugar donde ayer hubo un homicidio

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Escenario
Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición