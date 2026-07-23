Uno Santa Fe | Santa Fe | peronismo

El peronismo cuestionó el traspaso de rutas nacionales a Santa Fe y advirtió que los ciudadanos "pagarán dos veces" por su mantenimiento

El diputado provincial Miguel Rabbia criticó la decisión del Gobierno provincial de asumir el mantenimiento de corredores nacionales y sostuvo que esa responsabilidad le corresponde a la Nación. Además, alertó que el costo podría trasladarse a los santafesinos mediante más deuda, peajes o aumentos de tarifas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de julio 2026 · 21:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Peronismo cuestionó a Pullaro: El diputado provincial Miguel Rabbia criticó el convenio para mantener rutas nacionales.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Peronismo cuestionó a Pullaro: El diputado provincial Miguel Rabbia criticó el convenio para mantener rutas nacionales.

Luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro firmara el convenio con el Gobierno nacional para que Santa Fe asuma durante 20 años el mantenimiento de la Ruta Nacional A012, desde el peronismo provincial surgieron fuertes críticas a la medida.

El diputado provincial Miguel Rabbia cuestionó que la Provincia acepte hacerse cargo de una obligación que, según sostuvo, corresponde al Estado nacional, y advirtió que la decisión terminará generando un doble costo para los santafesinos.

"Milei abandona las rutas y Pullaro acepta que Santa Fe se haga cargo. Pero las rutas no se arreglan con discursos: se arreglan con recursos. Y la pregunta es quién va a pagar", afirmó el legislador.

Rabbia remarcó que los santafesinos ya financian la infraestructura vial mediante los impuestos nacionales y el impuesto a los combustibles, por lo que consideró injusto que ahora deban afrontar nuevamente ese gasto.

"Los santafesinos aportamos a la Nación a través de nuestros impuestos y también a través del impuesto a los combustibles, que tiene entre sus objetivos financiar la infraestructura vial. Ahora nos dicen que, además, tenemos que pagar nuevamente para mantener rutas que Nación abandona", expresó.

Advierten por el impacto en las cuentas provinciales

El legislador también puso el foco en la situación financiera de la provincia y sostuvo que asumir nuevas responsabilidades podría derivar en mayores costos para los ciudadanos.

En ese sentido, planteó que el mantenimiento de las rutas nacionales podría terminar financiándose "con más deuda, más tarifazos o nuevos peajes", al tiempo que cuestionó que Santa Fe absorba funciones que, a su entender, deberían seguir bajo la órbita nacional.

Además, señaló que el deterioro de las cuentas públicas provinciales vuelve más complejo afrontar este tipo de compromisos, especialmente cuando la infraestructura vial resulta clave para la producción, el transporte y las economías regionales.

LEER MÁS: Pullaro firma con Nación el traspaso de la A012 y Santa Fe comenzará las obras este jueves

Reclamo al gobernador por la relación con el Gobierno nacional

Rabbia también cuestionó la estrategia del gobernador frente a la administración de Javier Milei y consideró que la Provincia debería exigir los recursos que le corresponden en lugar de asumir nuevas obligaciones.

Como antecedente, recordó el acuerdo alcanzado entre Santa Fe y la Nación por la deuda de la Caja de Jubilaciones, mediante el cual el Gobierno provincial suspendió el reclamo judicial mientras continúa la discusión sobre los montos adeudados.

"Los números de Pullaro están en rojo, pero su relato sigue siendo amarillo. El gobernador se presenta como invencible, pero cada vez que se enfrenta a Milei vuelve vencido. Y el costo de esas derrotas lo terminamos pagando todos los santafesinos", concluyó.

peronismo rutas nacionales Santa Fe Pullaro gobernador
Noticias relacionadas
Aumentaron los casos de tuberculosis en Santa Fe 

Crecen los casos de tuberculosis en Santa Fe: cuándo hay que sospechar de la enferdad y consultar a un médico

Apareció sano y salvo Nicolás Ezcurra, el joven de 23 años que era buscado intensamente en Arroyo Leyes

Apareció sano y salvo Nicolás Ezcurra, el joven de 23 años que era buscado intensamente en Arroyo Leyes

Los damnificados por la Mutual Libertad de Nelson exigen avances en la investigación judicial.

Fraude millonario en la mutual de Nelson: pasaron 70 días, no hay imputados y los ahorristas preparan una marcha

El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe

El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe

Lo último

En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Último Momento
En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina: El privilegio más grande

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina: "El privilegio más grande"

Violento vuelco en avenida de la Constitución: una camioneta chocó contra el guardarraíl y rescataron a un joven malherido

Violento vuelco en avenida de la Constitución: una camioneta chocó contra el guardarraíl y rescataron a un joven malherido

Ovación
Mientras Colón espera el fallo de FIFA, Neris vuelve a Uruguay: Quiero estar con mi familia

Mientras Colón espera el fallo de FIFA, Neris vuelve a Uruguay: "Quiero estar con mi familia"

Unión sigue inhibido y Luis Spahn habló sobre la situación que atraviesa el club

Unión sigue inhibido y Luis Spahn habló sobre la situación que atraviesa el club

Unión oficializó la llegada de Juan de Dios Pintado

Unión oficializó la llegada de Juan de Dios Pintado

Juegos Suramericanos 2026: dos Leonas visitaron las obras en el CARD

Juegos Suramericanos 2026: dos Leonas visitaron las obras en el CARD

Rosario presentó su candidatura para los Panamericanos Juniors 2029

Rosario presentó su candidatura para los Panamericanos Juniors 2029

Policiales
Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición