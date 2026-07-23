El peronismo cuestionó el traspaso de rutas nacionales a Santa Fe y advirtió que los ciudadanos "pagarán dos veces" por su mantenimiento

El diputado provincial Miguel Rabbia criticó la decisión del Gobierno provincial de asumir el mantenimiento de corredores nacionales y sostuvo que esa responsabilidad le corresponde a la Nación. Además, alertó que el costo podría trasladarse a los santafesinos mediante más deuda, peajes o aumentos de tarifas.

Luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro firmara el convenio con el Gobierno nacional para que Santa Fe asuma durante 20 años el mantenimiento de la Ruta Nacional A012, desde el peronismo provincial surgieron fuertes críticas a la medida.

El diputado provincial Miguel Rabbia cuestionó que la Provincia acepte hacerse cargo de una obligación que, según sostuvo, corresponde al Estado nacional, y advirtió que la decisión terminará generando un doble costo para los santafesinos.

"Milei abandona las rutas y Pullaro acepta que Santa Fe se haga cargo. Pero las rutas no se arreglan con discursos: se arreglan con recursos. Y la pregunta es quién va a pagar", afirmó el legislador.

Rabbia remarcó que los santafesinos ya financian la infraestructura vial mediante los impuestos nacionales y el impuesto a los combustibles, por lo que consideró injusto que ahora deban afrontar nuevamente ese gasto.

"Los santafesinos aportamos a la Nación a través de nuestros impuestos y también a través del impuesto a los combustibles, que tiene entre sus objetivos financiar la infraestructura vial. Ahora nos dicen que, además, tenemos que pagar nuevamente para mantener rutas que Nación abandona", expresó.

Advierten por el impacto en las cuentas provinciales

El legislador también puso el foco en la situación financiera de la provincia y sostuvo que asumir nuevas responsabilidades podría derivar en mayores costos para los ciudadanos.

En ese sentido, planteó que el mantenimiento de las rutas nacionales podría terminar financiándose "con más deuda, más tarifazos o nuevos peajes", al tiempo que cuestionó que Santa Fe absorba funciones que, a su entender, deberían seguir bajo la órbita nacional.

Además, señaló que el deterioro de las cuentas públicas provinciales vuelve más complejo afrontar este tipo de compromisos, especialmente cuando la infraestructura vial resulta clave para la producción, el transporte y las economías regionales.

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Reclamo al gobernador por la relación con el Gobierno nacional

Rabbia también cuestionó la estrategia del gobernador frente a la administración de Javier Milei y consideró que la Provincia debería exigir los recursos que le corresponden en lugar de asumir nuevas obligaciones.

Como antecedente, recordó el acuerdo alcanzado entre Santa Fe y la Nación por la deuda de la Caja de Jubilaciones, mediante el cual el Gobierno provincial suspendió el reclamo judicial mientras continúa la discusión sobre los montos adeudados.

"Los números de Pullaro están en rojo, pero su relato sigue siendo amarillo. El gobernador se presenta como invencible, pero cada vez que se enfrenta a Milei vuelve vencido. Y el costo de esas derrotas lo terminamos pagando todos los santafesinos", concluyó.