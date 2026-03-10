Mbappé se pierde el partido de ida contra el Manchester City

Kilyan Mbappé no será de la partida en el cotejo que Real Madrid jugará ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League

La temporada del Real Madrid va de mal en peor . La lesión de Kylian Mbappé en su rodilla lo privará de disputar la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Manchester City , en el Santiago Bernabéu este miércoles 11 de marzo y también, podría no disputar el duelo de vuelta en el Etihad Stadium.

La cronología inició el 7 de diciembre ante el Celta de Vigo, cuando sufrió un esguince en su rodilla izquierda. A partir de allí, ha convivido con ese dolor hasta que tomó la decisión de frenar su presencia hasta que esté al 100%.

El galo no juega desde el 21 de febrero ante el Osasuna y viajó a Francia para tratarse, ya que, según Antoine Simonneau, corresponsal de L'Équipe, "no confía mucho de los médicos del Madrid porque no encuentran el remedio adecuado para que supere su lesión".

"Su objetivo es jugar el Mundial con la selección francesa. Después están la Liga y la Champions. No quería perjudicar su fin de temporada con el Madrid y su presencia en el Mundial. Su entorno ha dicho que no iba a volver hasta estar al 100%. No quiere arriesgar más y jugar con molestias, como ha hecho estos dos meses y medio", señaló el cronista.

Mbappé se suma a la siguiente lista de lesionados en el Merengue: Jude Bellingham (lesión en el tendón de la corva), Rodrygo (rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo), Dani Ceballos (rotura en el sóleo derecho), David Alaba (pantorrilla), Éder Militao (rotura en el bíceps femoral izquierdo), Dean Huijsen (pantorrilla), Álvaro Carreras (pantorrilla) y Raúl Asencio (contractura cervical).

Ya fuera de la ida, la estrella gala buscará llegar al enfrentamiento de vuelta, el próximo martes 17 de marzo en el Etihad Stadium. Mientras tanto, el Madrid también pelea en lo más alto de La Liga española: está segundo con 63 puntos, a cuatro del líder Barcelona.