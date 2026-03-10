El partido entre Huracán y River se jugará con aforo reducido

Luego de la incertidumbre por el pedido de CABA para que el encuentro se juegue a puertas cerradas, Huracán y River jugarán con público en Tomás Ducó

La dirigencia de Huracán se niega a jugar sin público el partido ante River.

La disputa de Huracán con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvo éxito y el club podrá contar con aforo limitado en el encuentro del jueves frente a River . La confirmación se dio luego de una reunión productiva entre el presidente del Globo Abel Poza y Gabriel Sánchez Zinny, jefe de gabinete de la Ciudad.

Desde Seguridad aseguraban que no podian garantizar que se puedan llevar a cabo dos operativos en simúltaneo en el mismo barrio, siendo uno de ellos el protocolar por el encuentro, y el otro el que debe contener a los vecinos a causa del derrumbe ocurrido la semana pasada en el complejo Estación Buenos Aires de Parque Patricios, ubicado en la calle Miravé.

Esto generó que el cuadro de Parque Patricios publique un comunicado en el que anunciaban que "no era una opción jugar a puertas cerradas" y que comenzarían acciones legales contra la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente no procederán tras el resultado positivo de la charla entre ambas partes, que permitirá el ingreso de 15 mil hinchas al estadio.

Luego de salir de la reunión, el mandamás contó detalles sobre la misma: "Fue muy productiva, yo tenía fe en que iba a haber una reconsideración de la postura. Me voy satisfecho con lo que conseguimos".

Al mediodía, el dirigente ya había remarcado que estaban esperando la resolución del Comité de Seguridad: "No tenemos nada oficial, solo una carta que dice que no se juegue acá. Nosotros queremos jugar de local con el público porque no hay nada que lo impida".

La decisión estatal menciona que los ingresos serán por las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, debido a que son las más alejadas a la zona afectada. Estarán habilitadas las plateas René Houseman y Herminio Masantonio y la popular Guillermo Stábile.