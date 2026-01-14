"Vignatti es el mejor presidente de la historia de Colón"

Adrián Bastía es el DT de Central Norte , pero su apellido está asociado a Colón, club del cual es hincha y en donde llegó a jugar nada menos que 124 partidos.

Por ello, el Polaco es voz autorizada para hablar sobre el presente del Sabalero y en charla con Radio Gol 96.7, destacó la figura de José Vignatti y elogió al Pulga Rodríguez, al cual le gustaría tener en su equipo.

"A José (Vignatti) lo matan todos y la verdad que José siempre tiene que ir a apagar los incendios. Estamos siendo un poco injustos con José porque le ha dado muchísimo a la institución y cada vez que Colón está mal el primer tipo que se le viene a la cabeza es José, a todos. Siempre, y el que me diga que no es mentira", comenzó diciendo.

Y agregó: "Entonces, con José Colón se fue al descenso, pero la única estrella que tiene Colón en el pecho también es de la mano de José. Obviamente que a nadie le gusta que pase lo que pasó con Colón cuando se fue al descenso pero yo a José lo quiero, la verdad que yo tuve una relación bárbara con él y creo que ha sido lo más importante en el último tiempo de Colón. Y en toda la historia de Colón como dirigente. Y después, los últimos dos años de Colón fueron catastróficos".

El Polaco le pegó a la dirigencia que se fue y dijo: "Está lindo que les cierren la puerta en la cara a uno, como que uno no tiene experiencia cuando uno tiene 20 años de profesión. Y cuando uno siempre quiso hacer las cosas de corazón, he dejado plata en Colón porque soy hincha y porque siempre quise que a Colón le vaya bien. Pero lamentablemente hay gente que se cree que es más que la institución y bueno, así terminan".

Respecto al Pulga Rodríguez expresó: "El Pulga es un jugador Interesantísimo, si me lo ofrecen lo pensaría porque es un jugador tremendamente interesante para la categoría, pero que no está a nuestro alcance. Deportivamente yo lo quiero tener al Pulga, lo que pasa es que económicamente nosotros somos una institución donde ya hemos completado una base importante de la plantilla".

Y finalizó: "Entonces ellos manejan un presupuesto y sobre ese presupuesto no se van a mover. Es una decisión que me parece muy correcta y sabia de su parte. Así que el deseo es tenerlo al Pulga, obviamente me encantaría, es un jugador que nos puede aportar muchísimo, pero está el tema económico que hay que respetarlo y que no está a nuestro alcance".