"Las obras en Unión no se detienen nunca y eso es una decisión política"

Andrés Valenti, secretario general de Unión, destacó las obras que se vienen realizando no solo en el club, sino también en los predios que tiene la institución

Se viene el debut de Unión en el Torneo Apertura y la dirigencia trabaja para poder inaugurar los nuevos palcos, para cuando el Tate reciba a Platense el jueves 22.

Pero son varias las cuestiones que la comisión directiva viene atendiendo en el día y por ello, el secretario general Andrés Valenti dialogó con Sol Play 91.5, haciendo un repaso de los temas más importantes.

Valenti habló sobre las obras y la renovación de las plateas en Unión

Respecto a la renovación de las plateas dijo: "El año pasado fue un año atípico, la Copa Sudamericana te da otro envión. En ese momento comprando la platea anual para el Torneo Apertura y Clausura, te asegurabas el lugar en la Copa Sudamericana. Por lo cual, la gente optó mucho por renovar su platea de manera anticipada y por todo el año".

Y agregó: "El año pasado, quizás el contexto económico era diferente. Hoy estamos notando que también cuesta un poco con el tema de la financiación y tener que pagar por todo el año. Además, en Unión es muy común que a las plateas vayan las familias, o sea que si vos tenés que comprar una platea no vas vos solo, vas vos, tu hijo, tu señora y tenés que comprar más de una platea".

"Pensando en todo eso, igual nos ha ido bastante bien en la renovación. Como suele pasar, tenemos un remanente y hoy salimos a intentar venderlo con una promoción diferente, que es algo que habíamos hecho en alguna otra oportunidad. Y es vender el semestre, o sea, vender el Torneo Apertura, con lo cual te reduce a la mitad el costo financiero", detalló Valenti.

Para luego expresar: "Así que estamos hoy con esa promoción, que incluye la financión en seis meses. Estaremos en un 80% de la renovación de las plateas, que es un número bueno. Pero estamos con la expectativa, de ver si con esto que mencionamos podemos, como siempre llenar la cancha. Y seguro que eso terminará pasando".

En cuanto a las obras que se vienen realizando detalló: "En la cancha auxiliar se hizo todo un laburo con un par de máquinas para nivelarla. Ahora la cancha está nivelada, porque no estaba del todo apta para poder volver a sembrarla. Ese fue el primer trabajo y obviamente después se va a sembrar".

"Pero así como en la auxiliar, tenés obras que no se ven en el club. Tenés obras en el SIFU y en todas sus canchas, tenés obras para la Tatenguita también, como el resembrado y también hay obras en Casa Unión. Y en el club, todos los cañones apuntan a los nuevos palcos para que estén habilitados para el partido con Platense", reveló Valenti.

El secretario general de Unión continuó detallando los trabajos que se hacen "Estamos haciendo las nuevas oficinas de socios, la tienda que va a dar a la calle, eso va a quedar espectacular, ya lo van a ver. Así que el tema obras es una decisión política y no se detiene jamás. No importa la situación, las obras no se detienen, así que muy contentos también con eso porque los hinchas y socios van a seguir viendo una fisonomía del club totalmente diferente todo el tiempo".

Consultado por la construcción de la nueva platea sobre Cándido Pujato respondió: "El tema de la platea sobre Pujato nunca se detuvo, lo que pasa es que hoy estás con un montón de temas administrativos y muchas cosas por hacer. Hay una persona, un dibujante que está haciendo los planos que van pidiendo los distintos organismos que te autorizan a hacer este tipo de obras".

"Hoy se está laburando la parte administrativa que no es un tema menor, porque no podés hacer algo así nomás y tenés que tener todos los permisos requeridos. La documentación para la Pujato Alta se está haciendo. Después cuando sea el inicio de obra, ahí no te sé decir todavía. Está en proceso pero no es fácil, no es tan simple como parece, entendamos que atrás hay una calle y hay un montón de permisos que hay que solicitar, pero se está trabajando en eso", aseguró.