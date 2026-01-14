Colotto y el nuevo Colón: mercado activo, decisiones fuertes y un proyecto claro

El director deportivo Diego Colotto dejó definiciones sobre el armado del plantel de Colón, el caso Pulga Rodríguez y la reestructuración interna.

Colón atraviesa semanas decisivas en la construcción de su nuevo proyecto deportivo y Diego Colotto, director deportivo del club, se convirtió en una de las voces centrales de ese proceso. El exdefensor hizo un repaso profundo del mercado de pases, explicó la lógica detrás de las decisiones tomadas y marcó con claridad el rumbo que pretende.

Colotto no ocultó su satisfacción por el trabajo realizado hasta aquí. A poco más de un mes de haber asumido formalmente, destacó el cambio de imagen que comenzó a mostrar Colón en el mercado y en lo interno.

“Estamos muy ilusionados. En poco tiempo se logró cambiar una dinámica que venía siendo negativa. Encontramos predisposición, orden y un muy buen trabajo conjunto entre la dirigencia, la secretaría técnica y el cuerpo técnico”, remarcó en diálogo con Aire de Santa Fe (FM 91.1).

El director deportivo valoró especialmente la reconstrucción de la credibilidad del club, un punto clave luego de una temporada 2025 adversa, atravesada por problemas deportivos y económicos. “Hoy Colón vuelve a ser un club confiable a la hora de llamar a un futbolista”, subrayó.

Qué seduce a los refuerzos

Consultado sobre cómo se convence a un jugador para sumarse a Colón en la Primera Nacional, Colotto fue claro: el proyecto está por encima de los nombres.

“Los futbolistas saben cuando hay un proyecto serio. Acá hay compromiso, buenas instalaciones, un predio en crecimiento, un estadio imponente y una idea clara. Eso seduce tanto como la camiseta”, explicó.

En ese sentido, dejó en claro que el club apunta a mejorar las condiciones generales de trabajo porque entiende que eso se traduce directamente en rendimiento dentro de la cancha.

Perfil del plantel: experiencia, pertenencia y competencia

Más allá de los apellidos, Colotto detalló qué tipo de futbolistas buscó Colón en este mercado. “Apuntamos a jugadores que conozcan la categoría, con madurez, experiencia y buen estado físico. Queremos futbolistas que entiendan lo que significa ponerse esta camiseta”, sostuvo.

También explicó que se buscó un equilibrio entre jugadores consolidados y otros que aporten identidad y liderazgo. “Necesitamos referentes que marquen el camino para los más jóvenes. El profesionalismo y la dinámica son innegociables”, agregó.

El peso de decisiones fuertes: Pulga y otros históricos

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista fue cuando se refirió a las salidas de futbolistas emblemáticos. Colotto fue directo, pero cuidadoso.

Pulga Rodríguez.jpg Colón todavía no pudo definir la salida del Pulga Rodríguez, quien no es considerado para 2026. UNO / José Busiemi

“Las decisiones se tomaron con respeto. Hay que separar lo que cada jugador le dio al club en su historia de lo que necesita Colón hoy. Junto al entrenador evaluamos qué buscábamos y qué podía dar cada uno”, explicó.

Sobre Luis Miguel Rodríguez, confirmó que la situación sigue en evaluación y que el club intenta resolverla de la mejor manera posible. “No es una situación cerrada. Se está trabajando para encontrar una salida ordenada”, señaló, sin entrar en detalles, pero dejando en claro que el tema sigue abierto.

Casos puntuales y negociaciones abiertas

Colotto también se refirió a situaciones concretas del plantel y del mercado. Confirmó que existe una propuesta por Nicolás Talpone desde Estudiantes de Río Cuarto, que está siendo analizada junto al jugador. “Si los números son convenientes para el club y él tiene el deseo de irse, se evaluará. Si no, estamos contentos con que siga”, aclaró.

Además, ratificó la intención de seguir integrando juveniles al proceso y mantener a la reserva compitiendo en el Torneo Proyección, como parte de una política deportiva integral.

De cara a lo que viene, Colotto fue contundente: el armado del plantel está en su recta final. “La idea siempre fue tener dos opciones por puesto. Estamos cerca de completar lo que buscamos. En líneas generales, esta semana quedaremos con el 90% del mercado resuelto”, afirmó.

Sin descartar oportunidades de último momento, dejó en claro que Colón no mira tanto a los rivales como a sí mismo. “Es un torneo muy duro, federal y complejo, pero dependemos de nosotros. Pensamos en Colón y en armar el mejor equipo posible”, concluyó.

Con Colotto como arquitecto deportivo y Medrán como conductor futbolístico, Colón intenta dejar atrás los errores del pasado reciente y construir un camino sólido hacia el objetivo mayor: volver a ser protagonista y pelear el regreso a Primera.