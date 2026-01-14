Unión: Profini ante el gran desafío de convencer a Madelón

De relegado en la pretemporada a protagonista inesperado, Rafael Profini afronta un momento bisagra para consolidarse como titular en Unión.

El fútbol suele ofrecer segundas oportunidades, pero no siempre con tanta claridad como la que hoy se le presenta a Rafael Profini en Unión . El mediocampista atraviesa un punto de inflexión en su carrera y en su relación con el club.

Profini tendrá la chance concreta de adueñarse del puesto que dejó vacante Mauricio Martínez y demostrar que está en condiciones de ser una pieza estable en el equipo de Leonardo Madelón.

El recorrido de Profini en el último año refleja contrastes marcados. Hace apenas doce meses, Cristian González decidió no llevarlo a la pretemporada, una señal que parecía ubicarlo lejos de los planes. Sin embargo, el contexto y el rendimiento terminaron cambiando la historia.

Profini, de alternativa defensiva a volante central

Profini llegó a la Primera de Unión como marcador central, pero encontró su lugar en el mediocampo casi por necesidad. Los bajos rendimientos de Mauricio Martínez y Mauro Pittón en la primera parte de la temporada abrieron una puerta inesperada, y surgido de las inferiores la aprovechó con personalidad.

Convertido en volante central, fue titular durante gran parte del primer semestre y dejó rendimientos más que satisfactorios. Su adaptación rápida al ritmo y a las exigencias de la Primera División sorprendió incluso puertas adentro, en un equipo que no encontraba regularidad en los resultados pero sí una respuesta fiable en su figura.

El cambio de ciclo y un rol secundario en Unión

Los resultados no acompañaron a Cristian González y su ciclo llegó a su fin. Tras el interinato de Nicolás Vazzoler, el regreso de Leonardo Madelón marcó un giro en las prioridades. El DT apostó por jugadores de su confianza y conocimiento previo, como Bruno y Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane y Lucas Gamba, futbolistas que habían quedado relegados en el tramo final de la gestión del Kily.

Ese cambio de enfoque dejó a Profini en un segundo plano. El contraste entre el primer y el segundo semestre fue contundente.

Números que reflejan el contraste

En el Torneo Apertura, Profini disputó 10 partidos, todos como titular, fue reemplazado en cinco oportunidades y acumuló 767 minutos en cancha. En el Clausura, ya con Madelón al mando, su participación se redujo drásticamente: jugó siete encuentros, siempre ingresando desde el banco, y sumó apenas 110 minutos.

En la Copa Sudamericana, con Cristian González jugó como titular ante Cruzeiro y Palestino. Con Vazzoler como interino, volvió a ser titular y completó los 90 minutos frente a Mushuc Runa en Ecuador. Luego, ingresó en el primer tiempo ante Palestino en Santa Fe por la lesión de Mauricio Martínez y fue titular ante Mushuc Runa en el 15 de Abril. En la última fecha ante Cruzeiro, en Belo Horizonte, no tuvo minutos.

En Copa Argentina, fue titular con el Kily ante Colegiales en la victoria 3-1, pero ya con Madelón no sumó participación frente a Rosario Central ni River.

Un puesto vacante y una prueba decisiva

Hoy, el escenario vuelve a abrirse. La salida de Mauricio Martínez dejó un lugar disponible en el mediocampo, con la chance latente de un regreso si rescinde su vínculo con Rosario Central. En paralelo, Madelón insiste por el uruguayo Rodrigo Saravia, quien negocia su salida de Belgrano.

Mientras tanto, Profini aparece como la alternativa inmediata. Esta primera prueba representa mucho más que un partido: es la oportunidad de demostrarle al entrenador que puede ser titular, sostener el nivel y quedarse con el puesto.

Después de un año de vaivenes, Rafael Profini vuelve a estar ante una chance concreta. El desafío ahora es claro: aprovecharla y convertirla en continuidad.